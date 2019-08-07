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Kocaelispor-Olimpik Khouribga maçı iptal!

Kocaelispor sezon öncesi 4. hazırlık maçını bugün Fas Süper Lig takımlarından Olimpik Khouribga ile oynayacaktı. Son dakika gelişmesine göre maç iptal oldu.
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Kocaelispor, bu akşam saat 16.00’da Fas Süper Lig takımlarından Olimpik Khouribga ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecekti. Ancak Fas takımı saygısız bir şekilde maçı 16.00 yerine 18.00’de oynayacağını belirtti. Bunun üzerine Teknik Direktör Engin Korukır küplere bindi.

İSTEDİĞİN KADAR SÜPER LİG TAKIMI OL!

Deneyimli teknik adam konu ile ilgili şunları söyledi:

"İnsanlar kafasına göre gelip maç saatini değiştiriyor. Biz mahalle takımı mıyız? Sen istediğin kadar Süper Lig takımı ol, ne fayda. Ben takımı maç yemeğine oturtmuşum, sen geleceksin ve 'Biz maçı 18.00’de oynayacağız' diyeceksin. Senin için iki saat sonra bir daha mı maç yemeği yedireceğim..!

ÇİFT KALE MAÇ YAPACAĞIZ

Hadi dün söyleseler saygı duyar, seve seve kabul ederdik. Maç yemeğinde denilecek laf mı bu şimdi. Bunlar nasıl Süper Lig takımı olmuş. Herkes işine bakacak. Burası Kocaelispor Kulübü, kimse bizi kendi düşüncelerine göre dizayn edemez. Bu akşam 16.00’da çift kale maç yapacağız ve kampımızı yarın (Perşembe) yapacağımız antrenmanla tamamlayıp, Burunga Tesisleri’ne geçeceğiz" Erdem ÖVÜÇ

Bugün 13:00 TSİ - Spor

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Yorumlar

(1)
01

Fahri - Bu ne kibir. Sende kendini premier lig TEM’i sanıyor sun

Yanıtla . 0Beğen 07 Ağustos 14:28

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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