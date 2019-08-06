İstanbul'da gerçekleşen Türkiye Turkcell Kulüpler Arası Uzun Kulvar Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası 3.gününde Yıldızlar Yüzme Kulübü’nün Milli yüzücüsü Mert Ali Satır'dan rekor geldi. Genç yüzücü 50metre sırt final seçmelerinde 26.25’lik derecesi ile Gençler Türkiye rekorunun yeni sahibi oldu.
Bugün 14:52 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 14:53 TSİ
Mert Ali Satır’dan bir rekor daha…
İstanbul'da gerçekleşen Türkiye Turkcell Kulüpler Arası Uzun Kulvar Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası 3.gününde Yıldızlar Yüzme Kulübü’nün Milli yüzücüsü Mert Ali Satır'dan rekor geldi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz