Mert Ali Satır’dan bir rekor daha…

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İstanbul'da gerçekleşen Türkiye Turkcell Kulüpler Arası Uzun Kulvar Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası 3.gününde Yıldızlar Yüzme Kulübü’nün Milli yüzücüsü Mert Ali Satır'dan rekor geldi. Genç yüzücü 50metre sırt final seçmelerinde 26.25’lik derecesi ile Gençler Türkiye rekorunun yeni sahibi oldu.