Vefakar hoca Ayhan Oyan Kandıra’ya imzayı attı

Kandıra ekibi ile önceki yıllarda bir dizi sorunla boğuşmasına rağmen takımı sahaya çıkaran ve formayı hiçbir zaman yerde bırakmayan Oyan, çok düşük bütçelerde kriz yönetmiş ve teknik adam olarak başarılı işlere imza atmıştı. Kandıra ekibinde Futbol Şube Sorumlusu Buğra Dege ve Tesis Sorumlusu Ercan Öztürk de, Ayhan Oyan’a güvendiklerini belirterek, hep birlikte Kandıra’nın sezon sonunda şampiyonluğu kutlayacaklarına inandıklarını belirtti.