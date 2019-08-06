Kandıra ekibi ile önceki yıllarda bir dizi sorunla boğuşmasına rağmen takımı sahaya çıkaran ve formayı hiçbir zaman yerde bırakmayan Oyan, çok düşük bütçelerde kriz yönetmiş ve teknik adam olarak başarılı işlere imza atmıştı. Kandıra ekibinde Futbol Şube Sorumlusu Buğra Dege ve Tesis Sorumlusu Ercan Öztürk de, Ayhan Oyan’a güvendiklerini belirterek, hep birlikte Kandıra’nın sezon sonunda şampiyonluğu kutlayacaklarına inandıklarını belirtti.
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Vefakar hoca Ayhan Oyan Kandıra’ya imzayı attı
Kandıra Gençlerbirliği bu yıl da Ayhan Oyan’a emanet.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz