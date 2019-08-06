Kandıra yeni bir sayfa açtı

Kandıra Gençlerbirliği yeni sezona –Merhaba- dedi. Son yıllarda yanlış yönetim kararları nedeni ile bir anda 1. Amatör Lig’de kendini bulan Kandıra Gençlerbirliği, yeni yönetimi ile yeni sezon öncesi yeni bir sayfa açtı. Teknik adamlığını Ayhan Oyan’ın yaptığı Yeşil Beyazlıların Kandıra Stadı’ndaki ilk antrenmanına yönetim kurulu da katıldı.

HEDEF ŞAMPİYONLUK

Kadronun önemli bir kısmını Kandıralı futbolculardan oluşturmayı hedefleyen Yeşil Beyazlılar, gerekli gördüğü taktirde Kandıra dışından da nokta transferleri yapabilir. Başkan Ramazan Daş hedeflerinin Kandıra Gençlerbirliği’nin Süper Amatör Lig’e çıkmak olduğunu, daha önemli olanın ise centilmence mücadele etmek olduğunu belirtti. Genç teknik adam Ayhan Oyan ise Kandıra halkının desteğine ihtiyaçları olduğunu ifade etti ve tüm Kandıra’yı, Kandıra Gençlerbirliği etrafında birleşmeye davet etti.