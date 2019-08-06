İlimizin genç ve başarılı teknik adamlarından Hakan Sakarya, yeni takımı Kocaeli Güneşspor’daki ilk antrenmanına çıktı. U-16 ve U-17 takımlarından sorumlu olan Hakan Sakarya, iki yaş grubu ile de Türkiye şampiyonasına gitmek istediğini belirtti. Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda antrenmanlarını yapacak olan Kocaeli Güneşspor U-16 ve 17 takımları bir birinden yetenekli futbolculara sahip.
Bugün 14:53 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 14:55 TSİ
Hakan Sakarya siftah yaptı…
İlimizin genç ve başarılı teknik adamlarından Hakan Sakarya, yeni takımı Kocaeli Güneşspor’daki ilk antrenmanına çıktı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz