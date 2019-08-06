Hakan Sakarya siftah yaptı…

İlimizin genç ve başarılı teknik adamlarından Hakan Sakarya, yeni takımı Kocaeli Güneşspor’daki ilk antrenmanına çıktı. U-16 ve U-17 takımlarından sorumlu olan Hakan Sakarya, iki yaş grubu ile de Türkiye şampiyonasına gitmek istediğini belirtti. Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda antrenmanlarını yapacak olan Kocaeli Güneşspor U-16 ve 17 takımları bir birinden yetenekli futbolculara sahip.