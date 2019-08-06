Süper Amatör Lig takımlarından Bağdatspor zemine ayakbastı. İzmit temsilcisi Cephanelik Stadı’ndaki soyunma odalarında önce pasta kesti, ardından ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Kulüpten yapılan açıklamada “Yöneticilerimiz, hocalarımız ve futbolcularımızla önümüzdeki sezon Bağdatspor’u en iyi şekilde temsil edeceğiz. İlk antrenmanı hocalarımız Yiğithan Kibar, Sertaç Yaman ve 17 sporcumuzla beraber gerçekleştirdik. İzinli olan 8 futbolcumuzun da katılımıyla daha güçleneceğiz. Görüşme yaptığımız bomba transferleri de yakında duyuracağız” denildi.
Bugün 14:54 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 14:55 TSİ
Bağdatspor da topbaşı yaptı
Süper Amatör Lig takımlarından Bağdatspor zemine ayakbastı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz