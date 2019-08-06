Bağdatspor da topbaşı yaptı

Süper Amatör Lig takımlarından Bağdatspor zemine ayakbastı. İzmit temsilcisi Cephanelik Stadı’ndaki soyunma odalarında önce pasta kesti, ardından ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Kulüpten yapılan açıklamada “Yöneticilerimiz, hocalarımız ve futbolcularımızla önümüzdeki sezon Bağdatspor’u en iyi şekilde temsil edeceğiz. İlk antrenmanı hocalarımız Yiğithan Kibar, Sertaç Yaman ve 17 sporcumuzla beraber gerçekleştirdik. İzinli olan 8 futbolcumuzun da katılımıyla daha güçleneceğiz. Görüşme yaptığımız bomba transferleri de yakında duyuracağız” denildi.