Samsunlular piknikte buluştu

Darıca’da faaliyetlerine devam eden Samsun İli Yakakent İlçesi ve Çevre Köyleri Sosyal Yardımlaşma Derneği tarafından düzenlenen organizasyon Hünkar Çayırı'nda gerçekleşti. Dernek Başkanı Muammer Temizsoy'un daveti üzerine İYİ Parti Darıca İlçe Yönetimi'nden Başkan Özer Yıldız'ın yanı sıra STK'lardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Atalay Aydın ve Muhasip Sorumlu Muhittin Gençtürk de piknik şölenine katılan isimler arasında yer aldı.