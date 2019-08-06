Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 15:40 TSİ- Yaşam G: Bugün 15:42 TSİ

Samsunlular piknikte buluştu

Darıca’da ikamet eden Samsunlu vatandaşlar, birlikteliklerini pekiştirmek adına piknik organize etti. Pikniğe İYİ Parti Darıca İlçe Teşkilatı da tam kadro katılım sağladı.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Darıca’da faaliyetlerine devam eden Samsun İli Yakakent İlçesi ve Çevre Köyleri Sosyal Yardımlaşma Derneği tarafından düzenlenen organizasyon Hünkar Çayırı'nda gerçekleşti. Dernek Başkanı Muammer Temizsoy'un daveti üzerine İYİ Parti Darıca İlçe Yönetimi'nden Başkan Özer Yıldız'ın yanı sıra STK'lardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Atalay Aydın ve Muhasip Sorumlu Muhittin Gençtürk de piknik şölenine katılan isimler arasında yer aldı.

Bugün 15:40 TSİ - Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
Haftanın son gününe dikkat! Gök gürültülü yağış geliyor mask
Haftanın son gününe dikkat! Gök gürültülü yağış geliyor
CHP’li Meclis üyesi nişanlandı mask
CHP’li Meclis üyesi nişanlandı
İzmit, tek kişilik orkestra Umut Açıkgöz ile GURUR DUYUYOR! mask
İzmit, tek kişilik orkestra Umut Açıkgöz ile GURUR DUYUYOR!
Karamürsel’de görkemli düğün mask
Karamürsel’de görkemli düğün
Okulda başlayan aşk, evlilik ile taçlandı mask
Okulda başlayan aşk, evlilik ile taçlandı
Ahmet Haktan delikanlı oldu mask
Ahmet Haktan delikanlı oldu
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Gebze Belediyesi'nde işler iyi gitmiyor! mask
Gebze Belediyesi'nde işler iyi gitmiyor!
Dikkat! 6 ilçede elektrikler kesilecek mask
Dikkat! 6 ilçede elektrikler kesilecek
Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı adayı olacak mask
Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı adayı olacak
Gebze Belediyesi’nden Ülkücülere ret mask
Gebze Belediyesi’nden Ülkücülere ret
Denize giren 1 kişi boğuldu mask
Denize giren 1 kişi boğuldu
Kandıra’da yasak dinlemiyorlar mask
Kandıra’da yasak dinlemiyorlar

GALERİ

6 katlı binada yangın paniği mask
6 katlı binada yangın paniği
Örnek muhtar, kısa sürede önemli işler başardı mask
Örnek muhtar, kısa sürede önemli işler başardı
Kastamonulu gezginin son durağı Cizre oldu mask
Kastamonulu gezginin son durağı Cizre oldu
Otizmli Muhammed’in radyoculuk hayali gerçek oldu mask
Otizmli Muhammed’in radyoculuk hayali gerçek oldu
Dünyanın sonu geliyor! Devasa buz örtüsüyle kaplı Grönland bile eridi mask
Dünyanın sonu geliyor! Devasa buz örtüsüyle kaplı Grönland bile eridi
İzmit'te tramvay durağında FECİ KAZA! mask
İzmit'te tramvay durağında FECİ KAZA!
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL