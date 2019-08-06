Basiskele’de binler Yayla Şenliği’nde buluştu

Başiskele Belediyesi her yaştan Başiskeliliyi Yayla Şenlikleri’nde buluşturdu. Ercuva Yaylası’nda düzenlenen şenliklere katılan binlerce vatandaş, eşsiz doğa güzelliği ve yemyeşil doğasıyla görenleri hayran bırakan yaylada hem dinlenme hem de eğlenme fırsatı yakaladı. Dolu dolu geçtiği öğrenilen şenliklere Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü ve yardımcılarının yanı sıra Başiskele Kaymakamı Atilla Kantay, Pamukova Belediye Başkanı Güven Övün, Başiskele İlçe Jandarma Komutanı Gürbüz Göksu, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, dernek ve STK temsilcileri katıldı.



GENÇ SESLER MEST ETTİ

Başiskelelilerin yoğun ilgi gösterdiği şenlikte Karadeniz müziğinin genç ve yıldız isimleri sahne aldı. Şenlik programının ilk günü, Karadeniz müziğinin güzel seslerinden Ebru Kasapoğlu sahneye çıkarak vatandaşlara eğlenceli anlar yaşattı. Daha sonra genç yıldız ismi Bedirhan mikrofonu eline aldı. Bedirhan’ın şarkı ve türküleriyle coşan Başiskeleliler hep birlikte horon oynadılar. İzmit’in genç yeteneği Onur Özkan da kemençesi ve kaliteli sesiyle coşkulu kalabalığa unutulmaz anlar yaşattı.

ÇOCUKLAR UNUTULMADI

Vatandaşlar müzik eşliğinde hep birlikte horon oynarken, çocuklar kurulan şişme oyun parklarında oyunlar oynadılar, büyükler ise güvenli bir bölgede kurulan yerde ok atışı yaptılar. Ödüllü yarışmalar ve çeşitli organizasyonların düzenlendiği şenlikte 7’den 70’e herkes eğlendi. Ercuva Yaylası’nın eşsiz güzel manzarasında, doğayla iç içe, ferah bir havada gerçekleşen şenlikte, Başiskeleliler hem eğlenme ve dinlenme hem de dayanışma ve kaynaşma fırsatı buldu.

ÖZLÜ: İLKİ GERÇEKLEŞTİRDİK

Şenlikler hakkında değerlendirmelerde bulunan Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, “Başiskele’de bir ilki daha gerçekleştirdik. İlk defa gerçekleştirdiğimiz yayla şenliğimiz ile binlerce vatandaşımızla kucaklaşma ve hasret giderme imkânı bulduk. Bugün burada değerli hemşehrilerimizle burada bir arada olmak büyük bir mutluluk. Yayla şenliği ile hem aramızdaki dostluk ve kardeşliği pekiştiriyor hem de havası temiz ve tabiatı yeşil ilçemizde, terletmeyen sıcaklık ve üşütmeyen bir serinlikte dinleniyor ve eğleniyoruz” dedi.