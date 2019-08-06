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Çocuklar eğlenceye doyacak

Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Bilgievleri’nde gerçekleştirilecek şenlikler, çocuklara doyasıya eğlenme imkanı verecek.
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik hizmet veren Bilgievleri, yaz programlarının sona ermesiyle çocuk şenliği programı düzenleyecek. Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek şenlikte, birbirinden eğlenceli etkinlikler gerçekleştirilecek.

EĞLENCELİ ATÖLYELER

Yarın saat 14.00 ile 20.30 arası Sekapark Uçurtma Tepesi’nde gerçekleşecek Bilgievleri Çocuk Şenliği’nde eğlenceli ve öğretici atölyelerin yanı sıra oyun grupları ve birçok sürpriz etkinlik yer alacak. Çocuklar Ahşap Atölyesi, El Sanatları Atölyesi, Robotik Atölyesi, Bilim Merkezi ve Kâğıt Müzesi gibi atölyelerde yeni şeyler öğrenmenin heyecanını yaşayacak.

Bugün 15:44 TSİ - Eğitim

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