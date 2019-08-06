Muhammed Ali’ye görkemli sünnet düğünü

Karamürsel’in sevilen esnaflarından Zafer Kılıçarslan ve Hülya Kılıçarslan çifti 5 yaşındaki oğulları Muhammed Ali’nin sünnet merasimini gerçekleştirdi. Karamürsel Zeytinli Koru’da gerçekleştirilen sünnet törenine AKP Karamürsel İlçe Başkanı Recep Demirel, Karamürsel El Ele Derneği Başkanı Melih Mercan, Saadet Partisi eski Kocaeli İl Başkanı Mustafa Mercan ve çok sayıda davetli katıldı.

NEY EŞLİĞİNDE YEMEK

Muhammed Ali, Midilli atının sırtında düğün alanına getirildi. Şehzade kıyafetiyle dikkati çeken sünnet çocuğu düğün boyunca arkadaşlarıyla oyunlar oynarken anne ve babası, davetliler tek tek ilgilenerek hoş geldiniz dedi. Kuran’ı kerim tilavetiyle birlikte yapılan duanın ardından konuklar ikram edilen yemeklerini ney dinletisiyle birlikte yemenin keyfini yaşadılar. Gecenin ilerleyen saaatlerine kadar devam eden düğünün keyifli geçtiği öğrenildi.