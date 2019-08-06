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Hürriyet: Çalışmalarımı baltalamış oluyorsunuz

İzmit Belediye meclisinde ilk 6 madde AKP grubu tarafından komisyona havale edilmesi üzerine konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Takdir sizin ama benim çalışmalarımızı baltalamış olurunuz. Bende sizi bu şekilde vatandaşa şikayet ediyorum. Böyle uzlaşmasız giderseniz doğru bir yaklaşım değil” dedi.
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İzmit Belediyesi Ağustos ayı meclis toplantısı Belsa Plaza binasında bulunan meclis salonunda gerçekleştirildi. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in başkanlığında yapılan meclis toplantısında 19 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

ÇALIŞMALARIMI BALTALAMIŞ OLURSUNUZ

Gündemin ilk 6 maddesinin komisyonlara havale edilmemesi gerektiğini ifade eden İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet “Yönetim planı ile alakalı. Biz de seçim beyannamelerinde sözler verdik. Bunları bir müdürlük altında ve bir bütçe altında yapmamız gerek. Dolayısıyla bir personel olması gerek. Müdürlükleri kurduktan sonra biran önce stratejik plan yapmamız gerek. Bu bir idari kadro olayı. Ya kurulacak ya kurulmayacak. Kreş Müdürlüğü ya kurulsun ya kurulmasın diye oylayacağız. Çalışmanın sistematik olması için bir öneri. Bu bütün belediyelerin yaptığı teklifler. Biz büyükşehir belediyesini zorlamadık, istediği birimleri açtı, istediği birimleri kapattı. Takdir sizin ama benim çalışmalarımızı baltalamış olurunuz” dedi.

KAFA KARIŞIKLIĞI OLMASIN

Hürriyet, “Veteriner İşleri Müdürlüğü kurmam gerek ki hayvan ambulansı, havan barınağı yapmam lazım. Ulaşım Müdürlüğü var ama ilçe belediyelerin ulaşım yetkisi yok. İnsanların kafası karışıyor ve bizden ulaşımla ilgili talepte bulunuyor. Ulaşım Müdürlüğü adı altında aslında idari işler yapıyoruz. İsminin sadece değiştirilmesini öngörüyoruz. Ulaşım değil de Koordinasyon Müdürlüğü olsun dedik. Sadece kafa karışıklığı olmasın diye yapacağız” diye konuştu.

SİZLERDEN DESTEK BEKLİYORUM

Biz Basın Yayın Müdürlüğü ve halkla ilişkiler müdürlüğünü ayırmak istiyoruz diyen Hürriyet, “Halkla ilişkilerde daha profesyonel bir çalışma yapmak istiyoruz. Bunları komisyona gitmeden oylanmasını isterim ve sizlerden destek beklerim” dedi. AKP Grup Başkanvekili Mustafa Soydabaş, “Grup olarak komisyona havale edilmesini istiyoruz” dedi.

VATANDAŞA SİZİ ŞİKAYET EDERİM

Bunun üzerine Hürriyet, “Biz büyükşehirde evet dedik siz hayır diyorsunuz. Yani bu projeleri geciktireceksiniz. Kreşler sizin de vaadinizdi. Siz şu anda cezalandırma yapıyorsunuz. Kreşleri geciktireceksiniz başka bir şey değil. Bende sizi bu şekilde vatandaşa şikayet ediyorum. Böyle uzlaşmasız giderseniz doğru bir yaklaşım değil” açıklamalarında bulundu.

MHP’Lİ MECLİS ÜYESİ İTTİFAKA UYMADI

Gündem maddesi ile ilgili yapılan oylamada ilk olarak müdürlük kurulmasına evet oyu veren MHP’li Meclis Üyesi Ayhan Arpacı, ikinci oylamada hayır oyu kullandı. Ardından Hürriyet, “İlk olarak evet dediniz niye karar değiştirdiniz” diye sorunda Arpacı, “Aklıma yatınca uygun olduğunu düşündüm. Komisyonda evet denecek sonuçta. Ben kendi adıma konuşuyorum burada. Hayvan halkları ile ilgili siyasi bir olay değil, kötü bir olay da değil. Ben müdürlüğün değişmesini anlamam” dedi.

ARPACI ALKIŞLANDI

Arpacı, “İzmit’te çok fazla hayvan hakları ihlali mevcut. Bu yüzden kreş ve hayvan müdürlüğü için benim oyum evet. Ben kesinlikle siyaset yapılmasın istemiyorum. Halkın menfaatine olacak her şeye evet derim” dedi. Yeniden yapılan oylamada ise tekrar evet oyu kullandı. Ardından salondaki misafirkler Arpacı’yı alkışladı. Ancak ilgili madde 19-18 oy ile reddedildi. Selin BECER

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