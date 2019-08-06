Ali Güney'den İzmit Belediyesi'ne sert eleştiri

AKP İzmit İlçe Başkanı Ali Güney, İzmit Belediyesi'nde zabıta olarak görev yapan iki personelin maaşlarının yatırılmamasını gündemine alarak eleştiride bulundu. Güney, "İzmit Belediyesinde zabıta biriminde görevliyken sırf AK Partili oldukları gerekçesiyle temizlik işlerine sürgün edilen Adem Özay ile Kamil Akgül’e, haksız ve hukuksuz muameleler ne yazık ki, devam ediyor." diyerek personellerin AKP'li oldukları için böyle bir yaptırıma maruz bırakıldığını iddia ettti.

"HANGİ VİCDANA SIĞAR?"

"İzmit Belediyesinin yeni başkan ve yönetimi, herkese hak, hukuk, adalet vaat ederken, uygulamada tam tersine ayrımcı politikalar üretiyor." diyen Güney sözlerini şöyle sürdürdü: "Bugüne kadar işlerini hakkıyla yapan, çalışkanlığı ile dikkat çeken iki arkadaşımızın siyasi görüşlerine bakılarak durduk yere görevlerinin değiştirilmesi yetmemiş gibi, şimdi de maaşları ödenmiyor. Kurban Bayramı öncesi bu iki arkadaşımızın ailelerine ekmek götürememesi hangi vicdana sığar! İzmit Belediyesinde çalışanlara yönelik bu tür eylemler karşısında bütün belediye personelimizin yanında olmaya devam edeceğimizi değerli İzmit halkının bilgilerine sunuyoruz."