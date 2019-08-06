Ali Güney'den İzmit Belediyesi'ne sert eleştiri

AKP İzmit İlçe Başkanı Ali Güney, İzmit Belediyesi'nde zabıta olarak görev yapan iki personelin maaşlarının yatırılmamasını gündemine alarak eleştiride bulundu. Güney, "İzmit Belediyesinde zabıta biriminde görevliyken sırf AK Partili oldukları gerekçesiyle temizlik işlerine sürgün edilen Adem Özay ile Kamil Akgül’e, haksız ve hukuksuz muameleler ne yazık ki, devam ediyor." diyerek personellerin AKP'li oldukları için böyle bir yaptırıma maruz bırakıldığını iddia ettti.
"HANGİ VİCDANA SIĞAR?"
"İzmit Belediyesinin yeni başkan ve yönetimi, herkese hak, hukuk, adalet vaat ederken, uygulamada tam tersine ayrımcı politikalar üretiyor." diyen Güney sözlerini şöyle sürdürdü: "Bugüne kadar işlerini hakkıyla yapan, çalışkanlığı ile dikkat çeken iki arkadaşımızın siyasi görüşlerine bakılarak durduk yere görevlerinin değiştirilmesi yetmemiş gibi, şimdi de maaşları ödenmiyor. Kurban Bayramı öncesi bu iki arkadaşımızın ailelerine ekmek götürememesi hangi vicdana sığar! İzmit Belediyesinde çalışanlara yönelik bu tür eylemler karşısında bütün belediye personelimizin yanında olmaya devam edeceğimizi değerli İzmit halkının bilgilerine sunuyoruz."
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Yorumlar
(2 )
İşçi #eyt - Kuzey misin güneymisin temizlikte çalışanlar insan onlarda çalışsınlar özelliğine arkadaşların 400 kişiyi torba yasayla gönderirken 29 kişi işten çıkarıldı ses yok hadi sende
Ugr - işi olmayanlarda evine ekmek götürmeye çalışıyor benim gibi..işsizlik fonlarını boşaltırlarken sesiniz çıkmaz .
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.