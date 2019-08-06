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AKP'liler her mahalleye kreşe "hayır" dedi

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet kreşlerin açılması ile ilgili maddenin AKP grubu tarafından komisyona gönderilmek istenmesi sonrası: "Bu işi sizin geciktirdiğinizi halka anlatacağız, sizi halka şikayet edeceğim" dedi.
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İzmit Belediye Meclisi'nde kreşlerin açılması, Veteriner İşleri, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün ayrılmasıyla ilgili maddelerin görüşülmesi sırasında tartışma çıktı. AKP grubu maddenin komisyona  gönderilmesini isterken, Hürriyet bunun halkı oyalamak olduğunu söyledi. İki kere tekrarlanan seçimde kreşlerin açılması ve diğer konular komisyona gönderildi.

HALKA ŞİKAYET EDECEĞİM

Hürriyet bu madde ile ilgili olarak şu ifadelere yer verdi:

"Bana bunun pratik bir faydasını söyleyin. Sizi halka şikayet edeceğim. Siz uzlaşamaz bir tavır sergiliyorsunuz. Ben de bunu bu şekilde anlatacağım ve AK Partili meclis üyelerimiz yüzünden kreşler gecikiyor diyeceğim. Büyükşehir meclisinde neden aynı tavrı sergilemediniz? Büyükşehirde nasıl yapıldıysa aynı şekilde biz de müdürlük kurmak istiyoruz istediğimiz sadece bu"

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