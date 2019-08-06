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Millet Bahçesinde oltacılar tehlike saçıyor

Geçtiğimiz haftalarda halka açılan Darıca Millet Bahçesi, otopark sorunu ile gündeme gelmişti.  Millet Bahçesi ile ilgili gözlemlerini dile getiren İYİ Parti Darıca İlçe Başkanı Özer Yıldız, önemli bir tehlikeye daha dikkat çekti.
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Millet Bahçesi'nde sahil boyunca olta ile balık tutulduğunu belirten Başkan Özer Yıldız, bu bölgedeki balıkçılık faaliyetlerinin herhangi bir kazaya sebebiyet vermemesi için önlem alınmasının şart olduğunu vurguladı. Başkan Özer Yıldız, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “"Darıca'da yeterli planlamalar yapılmadan alelacele açılan Millet Bahçesi, yeni olması sebebiyle insanların merak ettiği bir bölge ve oldukça da kalabalık.

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Fakat park alanı planlanırken Parktaki yürüyüş yolunun hemen yanında yer alan sahilin başlangıcından sonuna kadar balıkçılar dizilmiş durumda ve olta atıyorlar. Bu oltalar, yürüyüş yolundaki vatandaşlarımıza ve çevrede oynayan çocuklarımızdan birinin gözüne gelebilir, istenmeyen vahim kazalara yol açabilir. İlgili önlem alınması konusunda yetkilileri uyarıyorum” dedi.

DUDAYEV PARKI ÖRNEĞİ

Gerekli düzenlemelerin bir an önce yapılmasını isteyen Yıldız, “Bu konuda yürüyüş yolu ile balık tutulan alanlar arasında yaklaşık 10 metre mesafe bulunan Dudayev Parkı’ndaki düzenleme örnek alınabilir. Düzenleme için fiziki şartların elverişli olmaması halinde ise balıkçılara özel alanlar belirlenerek hiçbir vatandaşımızın mağdur olmaması adına çözümler üretilmelidir." dedi.

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