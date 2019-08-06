İzmit Lisesi ve Yavuz Mesleki Teknik Anadolu Lisesi’nin ardından önümüzdeki eğitim – öğretim döneminde Gazi Anadolu Lisesi de Serdar Mahallesi’nde bulunan Nuh Çimento Eğitim Kampüsünde eğitime devam edecek. Öğrencilerin taşınmasının ardından okulun hangi hizmet için kullanacağı merak ediliyordu. Valilik geçtiğimiz günlerde İzmit merkezde bulunan Gazi Anadolu Lisesi binasının İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak kullanılacağını açıkladı. İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Kozluk Mahallesi Sümer Sokak SEKA Camii yanında hizmet veriyordu. Vatandaşlara Gazi Lisesi’nin İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak kullanılacak olmasını sorduk.



“ESNAFA KATKI SAĞLAR”

İKM Başkanı Murat Öztürk, “Orası dokunulmazlığı olan bir bina. Daha önce kütüphane yapılacaktı ama vazgeçtiler. Çocuk oyun merkezi ya da sanat merkezi olsaydı bizim için çok iyi olurdu ama Milli Eğitim’in gelmesi İzmit’in hareketlenmesi için bize bir artı getirecek. İzmit’te nereden baksanız 100-150 okul var. Buraya insanları çekmiş oluyoruz ayrıca içerisinde otoparkı da var. Okullar gidince merkezde düzen bozuldu. Yeni kurumların çarşıya gelmesi esnafa katkı sağlar” dedi.

“SERGİ SALONU YAPILSIN”

Memurluk yapan 35 yaşındaki Ahmet Gökduman, “Bence Gazi Lisesi’nin tarihinden faydalanıp sergi salonu kültürel etkinliklerinin yapılacağı bir alana çevrilmesi daha mantıklı olur. Yer olarak da çok güzel bir alanda. Ülkemizde hep geçici çözümler üretiliyor. Milli Eğitim Müdürlüğü oraya taşınırsa 3-5 yıl içinde yeniden yer değiştirir. Gazi Lisesi’ne sanatsal anlamda bir şeyler yapılması gerek” diye konuştu.

“SANAT MERKEZİ YAPILSIN”

Esnaflık yapan 55 yaşındaki Vildan Uzun, “Bence Gazi Lisesi’nin tarihi yapısının bozulmaması gerek. Çocukluğumdan beri bu bina burada. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün buraya taşınmasını açıkçası istemiyorum. Burası daha öncesinde kütüphane veya sanat merkezi olarak kullanılacak deniyordu. Kamu binası değil, sanat merkezi olarak kullanılmalı. Tarihi yapısını kaybetmesin. İzmit’te çok fazla tarihi bina yok” dedi.

“SANATSAL OLARAK DEĞERLENDİRİLEBİLİRDİ”

Emekli olan 62 yaşındaki Mithat Tunalı, “İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olması trafik açısından o bölgedeki esnaf için bir avantaj. Tarihi bina inşallah başka bir amaç için kullanılmaz. Sanatsal olarak değerlendirilmesi de güzel olabilirdi ama binanın korunması açısından bence devlet kurumunun olması gerek” ifadelerini kullandı.

“GENÇLERİN VAKİT GEÇİRECEĞİ ALAN”

Öğrenci olan 18 yaşındaki Doğan Korkmaz, “Bir taraf müze olarak diğer binalar ise kamu binası olarak kullanılacak denildi. Kreş yapılması planlandı sonra tekrar karar değişti. Açıkçası bu durum pek iç açıcı değil. Yer olarak tam çarşının ortasında. Ben gençlerin de vakit geçirebileceği bir alan olarak değerlendirilmesini istiyorum. İlçe Milli Eğitim binası başka yere taşınsın çarşının ortasını canlandıracak daha güzel bir şey yapılsın” dedi.

“KÜTÜPHANE OLURSA ATIL OLUR”

Emekli olan 53 yaşındaki Ayhan Özden, “Bence kamu binası olması mantıklı. Orası en azından bakımlı tutulur. Daha önce kütüphane yapılması planlanıyordu ama günümüzde kütüphaneye rağbet yok. Artık teknoloji gelişti her yerde internet var. Kütüphane olursa atıl kalır. Milli eğitim amacına uygun kullanır. Orada ayrıca çeşitli eğitimler de verilebilir” dedi.

“İZMİT’İ SANATLA BULUŞTURSUNLAR”

Esnaflık yapan 37 yaşındaki Mehmet Canci, “Ben tarihi binanın kamu binası olarak kullanılmasına karşıyım. Burasının daha güzel bir şekilde değerlendirilmesi gerekiyor. İnsanların güzel vakit geçireceği, bölgenin ve tarihi binanın 7/24 canlanması için başka bir şey yapılmalı. Kültür merkezi ve sanatsal aktiviteler yapılması gerek. İzmit vatandaşının sanatsal etkinlikler yapacağı bir yer yok. İzmit’i sanatla buluşturmak gerek” açıklamalarında bulundu. Selin BECER