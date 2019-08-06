Maaşları ödenmeyen 2 personel mecliste gündeme geldi

İzmit Belediyesi Ağustos ayı meclis toplantısı Belsa Plaza binasında bulunan meclis salonunda gerçekleştirildi. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in başkanlığında yapılan meclis toplantısında 19 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.Bazı müdürlüklerinin değiştirilmesi ile ilgili yer alan gündemin ilk 6 maddesinde komisyonlara havale edilmemesi ile ilgili oylamada ilk olarak müdürlük kurulmasına evet oyu veren MHP’li Meclis Üyesi Ayhan Arpacı, ikinci oylamada çekimser kalınca AKP’lileri şaşırttı. 3’üncü oylamada da AKP’lilerden ve diğer MHP’lilerden farklı olarak evet oyu veren Arpacı, Cumhur İttifakı’nın ortak kararına uymadı.

VAKİT KAYBEDİYORUZ

Bazı müdürlüklerinin değiştirilmesi ile ilgili yer alan gündemin ilk 6 maddesinde komisyonlara havale edilmemesi gerektiğini ifade eden İzmit Belediye “Yönetim planı ile alakalı. Biz de seçim beyannamelerinde vatandaşa sözler verdik. Bunları bir müdürlük altında ve bir bütçe altında yapmamız gerek. Dolayısıyla bir personel olması gerek. Müdürlükleri kurduktan sonra biran önce stratejik plan yapmamız gerek. Vakit kaybediyoruz”dedi.

ÇALIŞMALARIMI BALTALAMIŞ OLURSUNUZ

Hürriyet, “Bu bir idari kadro olayı. Ya kurulacak ya kurulmayacak. Kreş Müdürlüğü ya kurulsun ya kurulmasın diye oylayacağız. Çalışmanın sistematik olması için bir öneri. Bu bütün belediyelerin yaptığı teklifler. Biz büyükşehir belediyesini zorlamadık, istediği birimleri açtı, istediği birimleri kapattı. Takdir sizin ama benim çalışmalarımızı baltalamış olurunuz” dedi.

KAFA KARIŞIKLIĞI OLMASIN

Hürriyet, “Veteriner İşleri Müdürlüğü kurmam gerek ki hayvan ambulansı, havan barınağı yapmam lazım. Ulaşım Müdürlüğü var ama ilçe belediyelerin ulaşım yetkisi yok. İnsanların kafası karışıyor ve bizden ulaşımla ilgili talepte bulunuyor. Ulaşım Müdürlüğü adı altında aslında idari işler yapıyoruz. İsminin sadece değiştirilmesini öngörüyoruz. Ulaşım değil de Koordinasyon Müdürlüğü olsun dedik. Sadece kafa karışıklığı olmasın diye yapacağız” diye konuştu.

SİZLERDEN DESTEK BEKLİYORUM

Biz Basın Yayın Müdürlüğü ve halkla ilişkiler müdürlüğünü ayırmak istiyoruz diyen Hürriyet, “Halkla ilişkilerde daha profesyonel bir çalışma yapmak istiyoruz. Bunları komisyona gitmeden oylanmasını isterim ve sizlerden destek beklerim” dedi. AKP Grup Başkanvekili Mustafa Soydabaş, “Grup olarak komisyona havale edilmesini istiyoruz” dedi.

VATANDAŞA SİZİ ŞİKAYET EDERİM

Bunun üzerine Hürriyet, “Biz büyükşehirde evet dedik siz hayır diyorsunuz. Yani bu projeleri geciktireceksiniz. Kreşler sizin de vaadinizdi. Siz şu anda cezalandırma yapıyorsunuz. Kreşleri geciktireceksiniz başka bir şey değil. Bende sizi bu şekilde vatandaşa şikayet ediyorum. Böyle uzlaşmasız giderseniz doğru bir yaklaşım değil” açıklamalarında bulundu.

MHP’Lİ MECLİS ÜYESİ İTTİFAKA UYMADI

Gündem maddesi ile ilgili yapılan oylamada ilk olarak müdürlük kurulmasına evet oyu veren MHP’li Meclis Üyesi Ayhan Arpacı, ikinci oylamada çekimser kaldı. Ardından Hürriyet, “İlk olarak evet dediniz niye karar değiştirdiniz” diye sorunda Arpacı, “Aklıma yatınca uygun olduğunu düşündüm. Komisyonda evet denecek sonuçta. Ben kendi adıma konuşuyorum burada. Hayvan halkları ile ilgili siyasi bir olay değil, kötü bir olay da değil. Ben müdürlüğün değişmesini anlamam” dedi.

ARPACI ALKIŞLANDI

Arpacı, “İzmit’te çok fazla hayvan hakları ihlali mevcut. Bu yüzden kreş ve hayvan müdürlüğü için benim oyum evet. Ben kesinlikle siyaset yapılmasın istemiyorum. Halkın menfaatine olacak her şeye evet derim” dedi. Yeniden yapılan oylamada ise tekrar evet oyu kullandı. Ardından salondaki misafirler Arpacı’yı alkışladı. Ancak ilgili madde 19-18 oy çokluğu ile reddedildi.

SEYYARA İZİN VERMEYECEĞİZ

Seyyar satıcılarla ilgili konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Bu bayram erken önlem aldık. Seyyara izin vermeyeceğiz. Vergi vermeden dükkan önünde satış yapılması doğru değil” dedi. AK Partili meclis üyesi Engin Uçar konuyla ilgili olarak, “ 5 aydır çarşı merkezinde bir arpa boyu yol alınamadı. İzmit merkezde ticaret bitme noktasına geldi. Esnafımız mağdur edilmemeli. Seyyar satıcılar da mağdur edilmemeli. Esnaf sokağına inemiyor. Kaldırımlar ve ışıklandırma yeniden düzenlenmeli” dedi.

ESNAF MASASI OLUŞTURMAK İSTİYORUM

Hürriyet, “Temizlik personeli arttırılmalı. Yollar yıkanmıyor. Çarşıda çok atıl bir görüntü var. Esnafın dertleri çok. Meclis sonunda çıkalım çarşıya sorunları yerinde görelim. Burası bizim yetkimiz sınırlarında” şeklinde konuştu. Uçar’ın ardından konuşan Hürriyet, “Ben her akşam çarşıdayım. Hak veriyorum. 10 yıldır çarşıya bir kazma bile vurulmadı. 10 yıldır yapılamayanı bizler 5 ayda yapamayız. Hemen bu akşam çıkalım. İlk 4 ayda yaklaşık 96 milyon TL kullanılmış. Esnaf masası oluşturmak istiyorum” şeklinde konuştu.

MAĞDURİYETLERİ KALDIRILSIN

Belediyede çalışan Adem Özay ve Kamil Akgül’ün maaşlarının yatırmaması ile ilgili konuşan AKP’li meclis üyesi Muharrem Tutuş, “2 arkadaşın maaşı yapmamış. Bunu samimi bir şekilde siyaset yapmadan vicdani olarak sorunların çözülmesi adına söz aldım. Bir kişinin hangi şartlarda çalışacağı bellidir. Bu işi sürüncemede bırakmamak gerek. Herkesin evi çocuğu var. Ben açlığın ne olduğunu bilirim diyorsunuz. Bayram önü bu arkadaşların maaşların yapması gerek. Derdim siyaset değil, mağduriyetin kaldırılmasıdır” dedi.

BU BİR SÜRGÜN DEĞİL

Tutuş’un ardından söz alan Hürriyet ise, “Herkesin verilen görevi yapma sorumluluğu var. Ben geldiğimden beri sürgün işinehiç girmedim. Ben bu arkadaşları tanımam.Birçok arkadaşı bir müdürlükten alıp başka bir müdürlüğe görevlendirdik. Bu bir sürgünlük değil. Ama bu arkadaşlar 1 aydır işe başlamadı. Mağdur etmek istesem iş haddini fes ederdim. Gitsinler işlerine başlasınlar dedim. İnatla zabıta elbiselerini giyip bütün gün oturuyorlar” dedi.

ŞU ANDA İSTESEM İŞTEN ÇIKARTIRIM

Ben de insanım ama kusura bakmayın da iyi niyeti sömürmesinler. Şuan da istesem çıkartırım ama direniyorum. Göreve geldiğim, ilk aylarda ciddi partizanca davranan arkadaşlardan sıkıntı yaşamasın ve kazanmak için mücadele ettim. Derdim hesaplaşma olsaydı bu olmazdı. Bu şekilde benim tökezletmeye çalışan işçi ya da memura gereğini yapacağım. Kimseyi boş yatırmayacağım” açıklamalarında bulundu.

TÜM İYİ NİYETİM BİTTİ

AKP’li Meclis Üyesi Muharrem Tutuş, CHP’li bazı meclis üyelerine yönelik olarak, “Siz bilgi kirliliği yapıyorsunuz” dedi. Tutuş’a yanıt veren CHP’li meclis üyesi Hakan Tanta, “Asıl bilgi kirliliği yapan sizlersiniz. Milleti oto çöpe gönderirken onları konuşmuyorsunuz” diye yanıt verdi. Tanta’nın ardından konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Bundan sonra işini yapmayanın görevine son verilecek. Artık gereği yapılacak. Tüm iyi niyetim bitti” dedi.

KAÇ LİRALIK YARDIM YAPILDI?

MHP’li belediye meclis üyeleri Engin Duymaz ve İlker Kazan yazılı soru önergelerinde, “ İlçemizde yaşayan dar gelirli, özürlü ve yaşlı ihtiyaç sahibi kişilerle ilgili olarak, belediyemiz nakdi yardım yapmakta mıdır? Yardım edilmesi halinde hangi kriterler dikkate alınarak seçim yapılmaktadır. Yardım yapılıyorsa 1 mayıs itibariyle kaç liralık nakdi yardım yapılmıştır?

ENGELSİZ PARK PROJESİ

İlçemiz sınırları içerisinde büyük park ve Pazar yerlerinde tuvaleti olmayanların tespit edilerek buralarda ücretsiz kullanıma açılacak tuvaletler yapılması hususunda belediyemizin gerekli çalışmaları yapmasını istiyoruz. İlçemiz sınırları içerisinde engelli çocuklarımızın kullanımına uygun “Engelsiz Park” projesi adı altında ve yalnız engelli çocukların girebileceği, onların kendine güvenlerini kazanmalarında etkin ortamların sağlandığı parklar yapılmasını ve bu konuya öncelik verilmesini, yapılan çalışmalarla ilgili meclisimizin bilgilendirilmesini istiyoruz” ifadelerine yer verdi.

İHALE ŞARTNAMESİNİ İSTEDİLER

AKP grubunun verdiği soru önergesinde ise, “Temizlik hizmetlerinde kullanılmak üzere 6 ay süreyle kiralanan araçlarla ilgili olarak yerel basın organlarında şartnamede istenen teknik şartlara uygun olmadığı hususunda yazılar çıkmıştır. İhale teknik şartnamesinin ve bu şartnamede istenen araçların özellikleri ile ilgili olarak taraflarımızın yazılı olarak bilgilendirilmesini istiyoruz” ifadelerine yer verildi. Selin BECER