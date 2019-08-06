Bora Uluç son yolculuğuna uğurlandı

Kocaeli Barosu eski başkanlarından Bora Uluç (63), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 1998-2002 döneminde Kocaeli Barosu Başkanlığı görevi yapan, İzmit’in tanınmış avukatlarından olan Bora Uluç, kanser nedeniyle bir süredir Umuttepe Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi görüyordu. Uluç, tedavi gördüğü hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Uluç’un acı haberi, sevenleri ve yakınlarını gözyaşlarına boğdu.
Adliye önünde helallik alındı
Eski başkan Uluç’için Kocaeli Adliyesi önünde tören düzenlendi. Törene Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, Baro Başkanı Bahar Gültekin Candemir, Eski Baro Başkanları Sertif Gökçe, Mehmet Tamer Solakoğlu ve çok sayıda avukat katıldı. Uluç’un tabutu başında meslektaşı olan oğlu Mustafa Berk Uluç yer alarak taziyeleri kabul ederken eşi Fulya Uluç ise tabutun başında güçlükle ayakta durabildi. Burada alınan helalliğin ardından Uluç’un cenazesi Fevziye Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi. Nuri AKÇAHARMAN
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Yorumlar
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nezih gündem - nurlar içinde yat sporsever candostu güler yüzlü avukatım seni yalnız baro değil sporseverlerde hiç unutmayacak.
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