Bıçak bileyicilerinden yoğun mesai

Kurban Bayramı yaklaştıkça yoğunluklarının da arttığını ifade eden Kurt Kardeşler Bıçak Bileme işletmecileri Abdülhamit- Adnan Kurt kardeşler bıçaklarını bileteceklerin son güre bırakmamalarını tavsiye ettiler. Gölcük Merkez Mahallesi Preveze Caddesi 29. Sokak Pınar pasajı No: 18/P adresinde Kurt Kardeşler Ağaç Torna& Bıçak Bileme olarak 1973 yılından beri babadan oğla geçen bir mesleği yaptıklarını ifade eden Abdülhamit- Adnan Kurt kardeşler, “Biz Gölcük’te 46 yıldır bu işi yapıyoruz ve Gölcüklü vatandaşlarda özellikle Kurban Bayramı öncesi bıçaklarını biletmek için bize getirir ve yoğun bir mesai harcarız.



BABA MESLEĞİ

Kurban Bayramı yaklaştıkça bizim işlerimizde yoğunlaşmaya başladı. Bizim işimiz baba mesleği olduğu için çocuk yaştan itibaren bu işin içindeyiz. Günde ortalama 300 ile 400 arası bıçak biliyoruz. Son 3 gün daha da yoğunlaşacaktır. Biz bıçakları 3 aşamada bileriz. Önce tıraş, sona keçe ve son olarakta yağ taşından geçiriyoruz. Bu nedenle sokaklarda ki bıçak bilemeleriyle bizim bıçak bilememiz arasında çok fark var” dedi.