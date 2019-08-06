Kurban ekonomisi yaklaşık 12 Milyar TL

Başkan Çanakçı, yaptığı açıklamada, kurbanlık fiyatları ve satış şeklinin illere ve bölgelere göre farklılık arz ettiğini, kimi yerlerde canlı kilogram (baskül) ve et (karkas) fiyatı üzerinden, kimi yerlerde ise canlı hayvan üzerinden pazarlık yöntemiyle satış yapıldığını belirtti. Başkan Çanakçı, kurbanlık satışlarında hayvan başına fiyatın, büyükbaşta 5 bin ile 30 bin lira, küçükbaşta ise 750 lira ile 3 bin lira arasında değişeceğini söyledi. Canlı ağırlık fiyatının da kilogram başına, büyükbaş hayvanlarda 18 ile 26 lira, küçükbaş hayvanlarda 19 ile 30 lira arasında olacağını tahmin ettiklerini, bu fiyatların bayram yaklaştıkça talebin durumuna göre değişebileceğini bildirdi.

“FİYATLAR ARTTI”

Çanakçı, şunları söyledi: “Ülke ortalamasına bakıldığında, büyükbaş hayvanların canlı kilogram fiyatının 21 lira 72 kuruş, küçükbaş canlı kilogram fiyatlarının ise 23 lira 74 kuruş olduğu görülmektedir. Ülke ortalamasında fiyatlar, geçen yıla göre, büyükbaşta yüzde 5,7, küçükbaşta ise yüzde 10,7 oranında artmıştır. Ortalama fiyat kilogram başına büyükbaşta 20 lira 55 kuruştan 21 lira 72 kuruşa, küçükbaşta 21 lira 45 kuruştan 23 lira 74 kuruşa çıkmıştır.”

“SORUN YOK’’

Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada; halen kurbanlık vasfı taşıyan 1 milyon 217 bini büyükbaş, 3 milyon 895 bin küçükbaş olmak üzere toplam 5 milyon 112 bin baş kurbanlık hayvan bulunduğunun ifade edildiğini belirten Çanakçı, “2019’da, kurbanlıklar için ödenecek tutarın tahmini olarak 11,9 milyar liraya yaklaşacağını hesaplıyoruz. Kurban Bayramı’nda kesileceğini tahmin ettiğimiz hayvan sayısından daha fazla kesilebilecek nitelikte büyük ve küçükbaş kurbanlık hayvan vardır. Bu durum kurbanlık hayvan bulmada vatandaşlarımızın sıkıntı yaşamayacaklarını göstermektedir.” dedi.

ET VE SÜT KURUMU ALMALI

Üreticilerin satışların geçen yıla göre yavaş seyrettiğini ifade ettiğini belirten Çanakçı, “Temennimiz satışlarda beklenilen ivmenin yakalanması, üreticilerimizin hayvanlarını uygun fiyata satarak emeklerinin karşılığını almasıdır” dedi. Çanakçı, satışların beklendiği gibi gerçekleşmemesi durumunda üreticilerin bayram döneminde satılamayan hayvanlarını, Et ve Süt Kurumu’nun bayram sonrasında uygun bir fiyata alması gerektiğine söyledi.