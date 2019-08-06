Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 16:52 TSİ- Ekonomi G: Bugün 16:54 TSİ

Kurban ekonomisi yaklaşık 12 Milyar TL

Gölcük Ziraat Odası Başkanı Bekir Çanakçı bu yıl yaklaşık 900 bini büyükbaş, 2,7 milyonu küçükbaş olmak üzere 3 milyon 600 bin baş hayvan kesileceğini tahmin ettiklerini bildirerek, “Kurbanlıklar için bu yıl ödenecek tutarın, 11,9 milyar liraya yaklaşacağını hesaplıyoruz” dedi.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Başkan Çanakçı, yaptığı açıklamada, kurbanlık fiyatları ve satış şeklinin illere ve bölgelere göre farklılık arz ettiğini, kimi yerlerde canlı kilogram (baskül) ve et (karkas) fiyatı üzerinden, kimi yerlerde ise canlı hayvan üzerinden pazarlık yöntemiyle satış yapıldığını belirtti. Başkan Çanakçı, kurbanlık satışlarında hayvan başına fiyatın, büyükbaşta 5 bin ile 30 bin lira, küçükbaşta ise 750 lira ile 3 bin lira arasında değişeceğini söyledi. Canlı ağırlık fiyatının da kilogram başına, büyükbaş hayvanlarda 18 ile 26 lira, küçükbaş hayvanlarda 19 ile 30 lira arasında olacağını tahmin ettiklerini, bu fiyatların bayram yaklaştıkça talebin durumuna göre değişebileceğini bildirdi.

“FİYATLAR ARTTI”

Çanakçı,  şunları söyledi: “Ülke ortalamasına bakıldığında, büyükbaş hayvanların canlı kilogram fiyatının 21 lira 72 kuruş, küçükbaş canlı kilogram fiyatlarının ise 23 lira 74 kuruş olduğu görülmektedir. Ülke ortalamasında fiyatlar, geçen yıla göre, büyükbaşta yüzde 5,7, küçükbaşta ise yüzde 10,7 oranında artmıştır. Ortalama fiyat kilogram başına büyükbaşta 20 lira 55 kuruştan 21 lira 72 kuruşa, küçükbaşta 21 lira 45 kuruştan 23 lira 74 kuruşa çıkmıştır.”

“SORUN YOK’’

Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada; halen kurbanlık vasfı taşıyan 1 milyon 217 bini büyükbaş, 3 milyon 895 bin küçükbaş olmak üzere toplam 5 milyon 112 bin baş kurbanlık hayvan bulunduğunun ifade edildiğini belirten Çanakçı, “2019’da, kurbanlıklar için ödenecek tutarın tahmini olarak 11,9 milyar liraya yaklaşacağını hesaplıyoruz. Kurban Bayramı’nda kesileceğini tahmin ettiğimiz hayvan sayısından daha fazla kesilebilecek nitelikte büyük ve küçükbaş kurbanlık hayvan vardır. Bu durum kurbanlık hayvan bulmada vatandaşlarımızın sıkıntı yaşamayacaklarını göstermektedir.” dedi.

ET VE SÜT KURUMU ALMALI

Üreticilerin satışların geçen yıla göre yavaş seyrettiğini ifade ettiğini belirten Çanakçı, “Temennimiz satışlarda beklenilen ivmenin yakalanması, üreticilerimizin hayvanlarını uygun fiyata satarak emeklerinin karşılığını almasıdır” dedi. Çanakçı, satışların beklendiği gibi gerçekleşmemesi durumunda üreticilerin bayram döneminde satılamayan hayvanlarını, Et ve Süt Kurumu’nun bayram sonrasında uygun bir fiyata alması gerektiğine söyledi.

Bugün 16:52 TSİ - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
Destebaşı'nın konkordato süresi uzatıldı mask
Destebaşı'nın konkordato süresi uzatıldı
KOTO'dan TÜPRAŞ açıklaması mask
KOTO'dan TÜPRAŞ açıklaması
Oda başkanları Tüpraş için toplanıyor mask
Oda başkanları Tüpraş için toplanıyor
Kocaeli'de ekmek zammına vatandaş tepkili mask
Kocaeli'de ekmek zammına vatandaş tepkili
Kültür ve Turizm Bakanı'ndan 9 günlük tatil açıklaması mask
Kültür ve Turizm Bakanı'ndan 9 günlük tatil açıklaması
Memurlar bayram ikramiyesi istiyor mask
Memurlar bayram ikramiyesi istiyor
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Gebze Belediyesi'nde işler iyi gitmiyor! mask
Gebze Belediyesi'nde işler iyi gitmiyor!
Dikkat! 6 ilçede elektrikler kesilecek mask
Dikkat! 6 ilçede elektrikler kesilecek
Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı adayı olacak mask
Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı adayı olacak
Gebze Belediyesi’nden Ülkücülere ret mask
Gebze Belediyesi’nden Ülkücülere ret
Denize giren 1 kişi boğuldu mask
Denize giren 1 kişi boğuldu
Kandıra’da yasak dinlemiyorlar mask
Kandıra’da yasak dinlemiyorlar

GALERİ

İzmit meclisinde MHP'li isim ittifaka UYMADI! mask
İzmit meclisinde MHP'li isim ittifaka UYMADI!
6 katlı binada yangın paniği mask
6 katlı binada yangın paniği
Örnek muhtar, kısa sürede önemli işler başardı mask
Örnek muhtar, kısa sürede önemli işler başardı
Kastamonulu gezginin son durağı Cizre oldu mask
Kastamonulu gezginin son durağı Cizre oldu
Otizmli Muhammed’in radyoculuk hayali gerçek oldu mask
Otizmli Muhammed’in radyoculuk hayali gerçek oldu
Dünyanın sonu geliyor! Devasa buz örtüsüyle kaplı Grönland bile eridi mask
Dünyanın sonu geliyor! Devasa buz örtüsüyle kaplı Grönland bile eridi
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL