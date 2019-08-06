Kocaeli Valiliği, Kurban Bayramı nedeniyle vatandaşların bayramı huzur ve güven içerisinde geçirmeleri için gerekli tedbirlerin alındığını açıkladı. Açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk bölgelerinde umuma açık eğlence ve istirahat yerlerinde denetime ağırlık verecek, devriye hizmetlerini artıracak, trafik ve yol kontrollerini sürdürecekler.

ATEŞLİ SİLAH YASAĞI

Özellikle bayram öncesi ve dönüş sırasında D-100 ve D-130 karayollarında ekip sayıları artırılacak ve riskli noktalarda ekipler bulundurulacak. Otoyolda bayram öncesi İstanbul-Ankara istikametinde, bayram sonrası ise Ankara-İstanbul istikametinde her 10 kilometrede bir ekip bulundurulacak. Bayram süresince silahlarla atış yapılmasına müsaade edilmeyecek. 10.08.2019 - 14.08.2019 tarihleri arasında yol yapım, bakım onarım ve kazı çalışmasına müsaade edilmeyecek.