Kurban kesimi 400 TL olacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Solaklar yolu üzerinde hizmet veren İzmit Mezbahası başta olmak üzere Gölcük Mezbahası, Karamürsel Mezbahası, Kandıra Mezbahası ve Kartepe Mezbahasında kurban kesim hizmeti verilecek. Bu yıl büyükbaş kesim ücreti 400 TL olarak belirlendi. Kurbanlarını mezbahada kestirmek isteyen vatandaşların 06.08.2019 – 08.08.2019 tarihleri arasında başvurarak kurban sıra numaralarını almaları gerekiyor. Vatandaşların Büyükşehirin internet adresinden, form doldurarak ön kayıt yaptırması gerekiyor.