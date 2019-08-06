Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Solaklar yolu üzerinde hizmet veren İzmit Mezbahası başta olmak üzere Gölcük Mezbahası, Karamürsel Mezbahası, Kandıra Mezbahası ve Kartepe Mezbahasında kurban kesim hizmeti verilecek. Bu yıl büyükbaş kesim ücreti 400 TL olarak belirlendi. Kurbanlarını mezbahada kestirmek isteyen vatandaşların 06.08.2019 – 08.08.2019 tarihleri arasında başvurarak kurban sıra numaralarını almaları gerekiyor. Vatandaşların Büyükşehirin internet adresinden, form doldurarak ön kayıt yaptırması gerekiyor.
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Kurban kesimi 400 TL olacak
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Solaklar yolu üzerinde hizmet veren İzmit Mezbahası başta olmak üzere Gölcük Mezbahası, Karamürsel Mezbahası, Kandıra Mezbahası ve Kartepe Mezbahasında kurban kesim hizmeti verilecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz