Kandıra'dan gelen kurbanlıklar İzmit pazarına giremedi iddiası!

Kandıra ilçesinden İzmit ilçesine gelen kurbanlık hayvanların İzmit Hayvan Pazarına girişine izin verilmedi. Bunun üzerine sosyal medyadan açıklama yapan AKP Kandıra İlçe Başkanı Erol Ölmez, "İzmit Belediyesinden acil açıklama bekliyoruz" dedi.
Başkan Ölmez'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:
“İzmit Belediyesinden acil açıklama bekliyoruz !!!!! Kandıra’mızdan gelen yerel kurbanlıkları yer yok gerekçesiyle İzmit kurban pazarına alınmadığı üreticilerimiz tarafından söylenmektedir. Çok ivedi açıklama bekliyoruz.”
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz