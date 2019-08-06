Gebze Yenigün Gazetesi’nin haberi göre, Gebze Fırıncılar Kooperatifi Başkanı Mehmet Aydemir, daha önceden 1,25 TL’den satılan 210 gram ekmeğin, Perşembe gününden itibaren Gebze bölgesinde 240 gram olarak üretileceğini ve satışının 1,5 TL’den yapılacağını belirtti. Aydemir ayrıca halk ekmek büfelerinde ise 1 TL’den satışı yapılan ekmeğin 1,20 TL’den tüketiciye ulaşacağını aktardı.
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240 gram ekmek 1,5 TL olacak
Kocaeli’nde ekmeğe gelen zammın sonrasında, Gebze, Darıca, Çayırova ve Dilovası'na fiyatların nasıl yansıyacağı herkesin merak konusuydu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz