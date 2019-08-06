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Bugün 17:08 TSİ- Ekonomi G: Bugün 17:13 TSİ

240 gram ekmek 1,5 TL olacak

Kocaeli’nde ekmeğe gelen zammın sonrasında, Gebze, Darıca, Çayırova ve Dilovası'na fiyatların nasıl yansıyacağı herkesin merak konusuydu.
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Gebze Yenigün Gazetesi’nin haberi göre, Gebze Fırıncılar Kooperatifi Başkanı Mehmet Aydemir, daha önceden 1,25 TL’den satılan 210 gram ekmeğin, Perşembe gününden itibaren Gebze bölgesinde 240 gram olarak üretileceğini ve satışının 1,5 TL’den yapılacağını belirtti. Aydemir ayrıca halk ekmek büfelerinde ise 1 TL’den satışı yapılan ekmeğin 1,20 TL’den tüketiciye ulaşacağını aktardı.

Bugün 17:08 TSİ - Ekonomi

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