Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 08:00 TSİ- Ekonomi G: Bugün 09:55 TSİ

Kocaeli’de TÜPRAŞ alarmı

Uzun yıllardır Türkiye’nin en büyük 500 şirketi içinde zirveyi kimseyi kaptırmayan Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ (TÜPRAŞ), yönetimini Kocaeli’den taşıma kararı aldı. Eğer bu karar uygulamaya konulursa, Kocaeli her yıl yüz milyonlarca liralık vergi gelirinden ve yatırımdan olacak.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

TÜPRAŞ’ın genel müdürlüğünü Kocaeli’den İstanbul’a taşıma kararı gündeme bomba gibi düşerken, kentin tüm kesimlerinden bir biri ardına açıklamalar gelmeye başladı.  TÜPRAŞ’ın gündemi bu kadar sarsmasının asıl sebebi ise, TÜPRAŞ’ın genel müdürlüğü ilimizde olduğu için, TÜPRAŞ’ın ödediği vergi miktarından önemli bir kısmını Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ve Kocaeli’nin alması. TÜPRAŞ’ın genel müdürlüğünü İstanbul’a taşıyacak olması, bu payın düşmesi ve il genelindeki kimi hizmetlerin aksaması anlamına geliyor.

EN AZ 250 KİŞİYİ ETKİLEYECEK

Koç Holding’in iştiraklerinden TÜPRAŞ’ın taşınma kararını ise önümüzdeki yıl uygulamaya koyacağı söyleniyor. Bu durumda şirketin yeni genel müdürlüğü, İstanbul Mecidiyeköy’de olacak. Taşınma Nisan 2020’de başlayacak. Söz konusu karar genel müdürlük bünyesinde çalışan 250’den fazla kişiyi etkileyecek. Genel müdürlük çalışanlarından ne kadarının İstanbul’a taşınacağı ya da işi bırakacağı ise şu an için belli değil. Ancak taşınma için planlamaların devam ettiği öğrenildi.

MİLYARLIK KAYIP ALARMI

Eğer TÜPRAŞ merkezini İstanbul’a taşırsa, Kocaeli, her yıl milyarlarca liralık vergi gelirinden olacak. Bilindiği gibi belediyeler hem nüfuslarına göre hem de Kocaeli’nin vergi gelirlerinden pay alıyor. Yani hem İller Bankasından hem de Büyükşehir vergi payları olarak vergi alıyor.  Eğer taşınma gerçekleşirse, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin topladığı verginin yüzde 20’sini kaybedeceği söyleniyor. Bu kayıp kent için de önemli bir yatırım kaybı anlamına gelecek.

2018 KÂRI 3 MİLYAR 761 MİLYON TL

Ülkenin en büyük sanayi kuruluşu olan TÜPRAŞ, 2018'de 3 milyar 761 milyon lira net kar elde etti. Geçen yılın dördüncü çeyreğinde tam kapasite üretim gerçekleştiren TÜPRAŞ'ın yurt içi satış miktarı 6,1 milyon tona, toplam satış miktarının da 7,6 milyon tona ulaştığı aktarılıyor. Şirketin, yurt içi motorin ve jet yakıtı satışlarını bir önceki yıla göre ortalama yüzde 5,9 artırdığı kaydediliyor. TÜPRAŞ’ın 2017 net kârı ise, 3 milyar 810 milyon TL olmuştu.

YÜZDE 20’LİK KAYIP

Önceki gün TÜPRAŞ Genel Müdürü ile görüşme yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın, konunun şehir için hassasiyetini ilettiği öğrenildi. TÜPRAŞ’ın Kocaeli’den taşınması durumunda, Büyükşehir Belediyesi’nin yaklaşık yüzde 20 gelir kaybına uğrayacağı söyleniyor. Bununla birlikte TÜPRAŞ’ın genel müdürlüğünü değiştirse de, vergi dairesini değiştirmeme ihtimalinin de bulunduğu öğrenildi.

Bugün 08:00 TSİ - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
Koç'a bağlı şirket üretimi durduruyor mask
Koç'a bağlı şirket üretimi durduruyor
Kültür ve Turizm Bakanı'ndan 9 günlük tatil açıklaması mask
Kültür ve Turizm Bakanı'ndan 9 günlük tatil açıklaması
Destebaşı'nın konkordato süresi uzatıldı mask
Destebaşı'nın konkordato süresi uzatıldı
KOTO'dan TÜPRAŞ açıklaması mask
KOTO'dan TÜPRAŞ açıklaması
Oda başkanları Tüpraş için toplanıyor mask
Oda başkanları Tüpraş için toplanıyor
Kuyumcuların kapanış saati 21 oldu mask
Kuyumcuların kapanış saati 21 oldu
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Gebze Belediyesi'nde işler iyi gitmiyor! mask
Gebze Belediyesi'nde işler iyi gitmiyor!
Dikkat! 6 ilçede elektrikler kesilecek mask
Dikkat! 6 ilçede elektrikler kesilecek
Kandıra’da yasak dinlemiyorlar mask
Kandıra’da yasak dinlemiyorlar
Denize giren 1 kişi boğuldu mask
Denize giren 1 kişi boğuldu
41 plakalı araç kaza yaptı! Genç hemşire öldü... mask
41 plakalı araç kaza yaptı! Genç hemşire öldü...
Maaşları ödenmeyen 2 personel mecliste gündeme geldi mask
Maaşları ödenmeyen 2 personel mecliste gündeme geldi

GALERİ

Büyükakın'dan TÜPRAŞ açıklaması "Hiçbir yere gidemezler" mask
Büyükakın'dan TÜPRAŞ açıklaması "Hiçbir yere gidemezler"
İzmit meclisinde MHP'li isim ittifaka UYMADI! mask
İzmit meclisinde MHP'li isim ittifaka UYMADI!
6 katlı binada yangın paniği mask
6 katlı binada yangın paniği
Örnek muhtar, kısa sürede önemli işler başardı mask
Örnek muhtar, kısa sürede önemli işler başardı
Kastamonulu gezginin son durağı Cizre oldu mask
Kastamonulu gezginin son durağı Cizre oldu
Otizmli Muhammed’in radyoculuk hayali gerçek oldu mask
Otizmli Muhammed’in radyoculuk hayali gerçek oldu
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL