Kocaeli’de TÜPRAŞ alarmı

TÜPRAŞ’ın genel müdürlüğünü Kocaeli’den İstanbul’a taşıma kararı gündeme bomba gibi düşerken, kentin tüm kesimlerinden bir biri ardına açıklamalar gelmeye başladı. TÜPRAŞ’ın gündemi bu kadar sarsmasının asıl sebebi ise, TÜPRAŞ’ın genel müdürlüğü ilimizde olduğu için, TÜPRAŞ’ın ödediği vergi miktarından önemli bir kısmını Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ve Kocaeli’nin alması. TÜPRAŞ’ın genel müdürlüğünü İstanbul’a taşıyacak olması, bu payın düşmesi ve il genelindeki kimi hizmetlerin aksaması anlamına geliyor.

EN AZ 250 KİŞİYİ ETKİLEYECEK

Koç Holding’in iştiraklerinden TÜPRAŞ’ın taşınma kararını ise önümüzdeki yıl uygulamaya koyacağı söyleniyor. Bu durumda şirketin yeni genel müdürlüğü, İstanbul Mecidiyeköy’de olacak. Taşınma Nisan 2020’de başlayacak. Söz konusu karar genel müdürlük bünyesinde çalışan 250’den fazla kişiyi etkileyecek. Genel müdürlük çalışanlarından ne kadarının İstanbul’a taşınacağı ya da işi bırakacağı ise şu an için belli değil. Ancak taşınma için planlamaların devam ettiği öğrenildi.

MİLYARLIK KAYIP ALARMI

Eğer TÜPRAŞ merkezini İstanbul’a taşırsa, Kocaeli, her yıl milyarlarca liralık vergi gelirinden olacak. Bilindiği gibi belediyeler hem nüfuslarına göre hem de Kocaeli’nin vergi gelirlerinden pay alıyor. Yani hem İller Bankasından hem de Büyükşehir vergi payları olarak vergi alıyor. Eğer taşınma gerçekleşirse, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin topladığı verginin yüzde 20’sini kaybedeceği söyleniyor. Bu kayıp kent için de önemli bir yatırım kaybı anlamına gelecek.

2018 KÂRI 3 MİLYAR 761 MİLYON TL

Ülkenin en büyük sanayi kuruluşu olan TÜPRAŞ, 2018'de 3 milyar 761 milyon lira net kar elde etti. Geçen yılın dördüncü çeyreğinde tam kapasite üretim gerçekleştiren TÜPRAŞ'ın yurt içi satış miktarı 6,1 milyon tona, toplam satış miktarının da 7,6 milyon tona ulaştığı aktarılıyor. Şirketin, yurt içi motorin ve jet yakıtı satışlarını bir önceki yıla göre ortalama yüzde 5,9 artırdığı kaydediliyor. TÜPRAŞ’ın 2017 net kârı ise, 3 milyar 810 milyon TL olmuştu.

YÜZDE 20’LİK KAYIP

Önceki gün TÜPRAŞ Genel Müdürü ile görüşme yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın, konunun şehir için hassasiyetini ilettiği öğrenildi. TÜPRAŞ’ın Kocaeli’den taşınması durumunda, Büyükşehir Belediyesi’nin yaklaşık yüzde 20 gelir kaybına uğrayacağı söyleniyor. Bununla birlikte TÜPRAŞ’ın genel müdürlüğünü değiştirse de, vergi dairesini değiştirmeme ihtimalinin de bulunduğu öğrenildi.