TÜPRAŞ, Kocaeli için büyük bir öneme sahip. Petkim ve SEKA’nın kapanmasından sonra TÜPRAŞ’ın da elden gitmesi, Kocaeli kültürü için de bir kayıp. Genel merkez İstanbul’a giderse, vergi kaybının yanı sıra Kocaeli’de ikamet edenler, emekli olur. Ayrıca, bundan sonra işe alımlar da Kocaeli üzerinden değil, İstanbul üzerinden yapılır.
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TÜPRAŞ Genel Merkezini İstanbul’a götürürse ne olur?
TÜPRAŞ, Kocaeli için büyük bir öneme sahip...
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Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz