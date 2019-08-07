TÜPRAŞ Genel Merkezini İstanbul’a götürürse ne olur?

TÜPRAŞ, Kocaeli için büyük bir öneme sahip. Petkim ve SEKA’nın kapanmasından sonra TÜPRAŞ’ın da elden gitmesi, Kocaeli kültürü için de bir kayıp. Genel merkez İstanbul’a giderse, vergi kaybının yanı sıra Kocaeli’de ikamet edenler, emekli olur. Ayrıca, bundan sonra işe alımlar da Kocaeli üzerinden değil, İstanbul üzerinden yapılır.