Kartepe’de faaliyet gösteren Beşüzzi Pasta’nın sahibi Çetin Vuraloğlu’ndan uzun süredir haber alınamıyor. Telefonlara da çıkmıyor. Çetin Vuraloğlu’nun piyasaya ve bankalara 20 milyon lira civarında borcu olduğu öğrenildi. Vuraloğlu, Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 firması arasında yer aldı. Vuraloğlu, 19 Mayıs’ta Samsun’da düzenlenen törende Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’tan ödül almıştı.
Bugün 22:30 TSİ- Ekonomi Güncelleme: Bugün 22:31 TSİ
En hızlı büyüyen firmanın sahibi kaçtı
Kartepe’de faaliyet gösteren Beşüzzi Pasta’nın sahibi Çetin Vuraloğlu’ndan uzun süredir haber alınamıyor.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz