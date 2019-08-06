En hızlı büyüyen firmanın sahibi kaçtı

Kartepe’de faaliyet gösteren Beşüzzi Pasta’nın sahibi Çetin Vuraloğlu’ndan uzun süredir haber alınamıyor. Telefonlara da çıkmıyor. Çetin Vuraloğlu’nun piyasaya ve bankalara 20 milyon lira civarında borcu olduğu öğrenildi. Vuraloğlu, Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 firması arasında yer aldı. Vuraloğlu, 19 Mayıs’ta Samsun’da düzenlenen törende Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’tan ödül almıştı.