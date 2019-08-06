Kalkınma Planında Kandıra yolu müjdesi

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen plan, uzun vadeli bir perspektifle Türkiye'nin kalkınma vizyonunu ortaya koyarak, milletin temel değerlerini ve beklentilerini karşılamak, ülkenin uluslararası konumunu yükseltmek ve halkın refahını artırmak için temel yol haritası olacak. Planın 339 maddesinde, "Öncelikli sektörlerin ihtiyaçları doğrultusunda trafik akış darboğazlarının giderilmesi ve trafik akışının ihtiyaç duyulan hizmet seviyesinde sürdürülmesi yoluyla mevcut karayolu ağının daha verimli ve güvenli kullanılması sağlanacaktır." ifadesi yer aldı. İlgili maddenin altında ise Kandıra'yı doğrudan ilgilendiren bir detay yer aldı. "Alınan politika ve tedbirde, İzmit Bölgesinin yoğun trafiğini alarak Kuzey Marmara Otoyoluna bağlantısını sağlayan Şile-Ağva-Kandıra-Kaynarca Devlet Yolu ile Kaynarca-Karasu Yolu tamamlanacaktır." (339.2) denildi.