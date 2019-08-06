Kaymakam’dan TÜPRAŞ’a “uyanık veli” benzetmesi

TÜPRAŞ, genel müdürlüğünü Kocaeli’den İstanbul’a taşıma kararı aldı. Bu karar kentte en çok konuşulan konular arasında yer almaya devam ediyor. Öyle ki kentimizde yaşayan birçok isim düşüncelerini sosyal medyadan paylaşmaya devam ediyor.

“YEMEZLER”

TÜPRAŞ’ın taşınma kararına tepki gösteren isimlerden biri de İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu oldu. Emiroğlu, TÜPRAŞ’ı, iyi bir okula çocuğunu yerleştirmek için oturmadıkları muhite ikametini taşıyan uyanık velilere benzetti ve “Yemezler” dedi.

Emiroğlu’nun paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Adama sorarlar, ‘hemşehrim gerçek ikametin neresi?’ diye. Okulların kayıt zamanı gelince, çocukları ‘daha iyi!’ okula gitsin diye ikamet değişikliği ile gerçekte oturmadıkları halde başka semte nakil yaptıran veliler gibi, TÜPRAŞ da uyanıklık yapıp evi Kocaeli'de olmasına rağmen ikametini aldırmak mı istiyor? Yemezler..."

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