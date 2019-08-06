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İnşaatta iple asılı bulunan Bilgehan intihar etmiş

Darıca'da inşaatta iple tavana asılı bulunan Bilgehan Orman'ın (29) intihar ettiği belirlendi. Orman'ın, yüzündeki morluklar nedeniyle başlatılan 'cinayet' soruşturması kapsamında gözaltına alınan kuzeninin oğlu B.O. ise adli kontrolle serbest bırakıldı. B.O.'nun, ifadesinde, Orman'ı intiharından 3 gün önce beyzbol sopasıyla dövdüğünü söylediği öğrenildi.
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Olay, önceki gün akşam saatlerinde, Darıca'ya bağlı Bağlarbaşı Mahallesi Çetin Emeç Caddesi'ndeki inşaatta meydana geldi. İnşaatın 2'nci katına çıkan çocuklar, oyun oynadıkları sırada, iple tavana asılı kişiyi gördü. Çocukların çevredekilere haber vermesiyle polise ihbarda bulunuldu. Sağlık ve polis ekipleri, tavana iple asılı kişinin Bilgehan Orman olduğu ve yaşamını yitirdiğini belirledi. Orman'ın yüzünde morluklar görülünce ölmeden önce darbedildiği ihtimali üzerinde durularak, cinayet şüphesiyle soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda, şüpheli görülen Bilgehan Orman'ın kuzeninin oğlu B.O., gözaltına alındı.

İNTİHARINDAN 3 GÜN ÖNCE BEYZBOL SOPASIYLA DÖVÜLMÜŞ

Yapılan inceleme sonucu Bilgehan Orman'ın, kendisini tavana iple asarak, yaşamına son verdiği belirlendi. Polisin araştırmasıyla Orman'ın, ailevi meselelerden akrabaları tarafından birkaç kez uyarıldığı ve emniyete şikayet edildiği saptandı. B.O.'nun ise emniyetteki ifadesinde, Bilgehan Orman'ı intiharından 3 gün önce beyzbol sopasıyla dövdüğünü ve ölümünden haberinin olmadığını söylediği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen B.O., adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Dün 21:40 TSİ DHA Kocaeli- Asayiş

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