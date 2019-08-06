Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Dün 21:44 TSİ- Asayiş G: Dün 21:45 TSİ

Tartıştıkları oto tamircisini dükkanında bıçakladılar

Gebze'de dükkanına gelen şahıslarla alacak verecek meselesi yüzünden tartışan oto tamircisi önce darp edildi sonra bıçaklandı.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Olay, Gebze Mustafa Paşa Mahallesi 732 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde bir tamirhane işleten Muhammet Ç., dükkanına gelen isimleri öğrenilemeyen şahıslarla alacak verecek meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile şahıslar Muhammet T.’yi darp etti. Şahıslardan birisi çıkardığı bıçakla Muhammet T.’yi başından yaraladı. Muhammet T. aldığı bıçak darbesi ile yaralanırken, saldırgan şahıslar tamirhanede bulunan araçlara zarar vererek olay yerinden kaçtı.

HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi ambulansta yapılan Muhammet T. Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Muhammet T.’nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Dün 21:44 TSİ İHA Kocaeli- Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
41 plakalı araç kaza yaptı! Genç hemşire öldü... mask
41 plakalı araç kaza yaptı! Genç hemşire öldü...
Denize giren 1 kişi boğuldu mask
Denize giren 1 kişi boğuldu
Şehidimiz var! Cenazesi askeri törenle kaldırılacak mask
Şehidimiz var! Cenazesi askeri törenle kaldırılacak
Maşukiyeli Ziya Atmaca vefat etti mask
Maşukiyeli Ziya Atmaca vefat etti
Boş dairede yangın paniği! mask
Boş dairede yangın paniği!
Şefika Gündüz kazada öldü mask
Şefika Gündüz kazada öldü
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Gebze Belediyesi'nde işler iyi gitmiyor! mask
Gebze Belediyesi'nde işler iyi gitmiyor!
Dikkat! 6 ilçede elektrikler kesilecek mask
Dikkat! 6 ilçede elektrikler kesilecek
Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı adayı olacak mask
Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı adayı olacak
Gebze Belediyesi’nden Ülkücülere ret mask
Gebze Belediyesi’nden Ülkücülere ret
Kandıra’da yasak dinlemiyorlar mask
Kandıra’da yasak dinlemiyorlar
Denize giren 1 kişi boğuldu mask
Denize giren 1 kişi boğuldu

GALERİ

İzmit meclisinde MHP'li isim ittifaka UYMADI! mask
İzmit meclisinde MHP'li isim ittifaka UYMADI!
6 katlı binada yangın paniği mask
6 katlı binada yangın paniği
Örnek muhtar, kısa sürede önemli işler başardı mask
Örnek muhtar, kısa sürede önemli işler başardı
Kastamonulu gezginin son durağı Cizre oldu mask
Kastamonulu gezginin son durağı Cizre oldu
Otizmli Muhammed’in radyoculuk hayali gerçek oldu mask
Otizmli Muhammed’in radyoculuk hayali gerçek oldu
Dünyanın sonu geliyor! Devasa buz örtüsüyle kaplı Grönland bile eridi mask
Dünyanın sonu geliyor! Devasa buz örtüsüyle kaplı Grönland bile eridi
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL