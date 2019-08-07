İntihar eden babayı oğlu buldu

Alınan bilgiye göre Körfez Esentepe Mahallesi Hamit Kaplan Caddesi Demiral Apartmanında ikamet eden Mehmet Demiral isimli şahıs evinin kömürlüğünde kendini asarak yaşamına son verdi. İddiaya göre evinin kömürlüğünde babasını iple asılı olarak bulan oğlu Uğur Demiral, babasını hemen ipten indirerek durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Demiral'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olay yerine gelen polis ekiplerince yapılan inceleme işlemlerinin ardından Demiral'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Evli ve 3 çocuk babası olduğu, kaynakçılık yaparak geçimini sağladığı öğrenilen Mehmet Demiral'ın intihar nedeni bilinmezken, cenazesi olay yerinde yapılan incelemeler sonrası otopsi icin morga kaldırıldı. Öte yandan olayın duyulmasından sonra mahalleye akın eden yakınları da fenalaşarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.