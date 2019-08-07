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MHP, Arpacı’dan savunma istedi

İzmit Belediye Meclisi Ağustos ayı toplantısında yeni müdürlüklerin kurulması ile ilgili oylamada diğer iki MHP’li meclis üyesi grup kararına uyarken Ayhan Arpacı’nın ‘evet’ oyu vererek Cumhur İttifakı kararına uymaması nedeniyle MHP İzmit İlçe Teşkilatı savunma istedi.