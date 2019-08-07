MHP, Arpacı’dan savunma istedi

İzmit Belediye Meclisi Ağustos ayı toplantısında yeni müdürlüklerin kurulması ile ilgili oylamada diğer iki MHP’li meclis üyesi grup kararına uyarken Ayhan Arpacı’nın ‘evet’ oyu vererek Cumhur İttifakı kararına uymaması nedeniyle MHP İzmit İlçe Teşkilatı savunma istedi.
İL BAŞKANLIĞINA RAPOR EDİLECEK
MHP İzmit İlçe Teşkilatı’nın Disiplin Kurulu harekete geçerek meclis üyesi Ayhan Arpacı’dan yaşananlarla ilgili savunma istedi. Arpacı’nın savunması alındıktan sonra konu MHP İl Başkanlığı’na rapor edilecek. Selin BECER
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz