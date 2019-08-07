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Bora Uluç son yolculuğuna uğurlandı

Kocaeli Barosu eski başkanlarından Bora Uluç, tedavi gördüğü KOÜ Eğitim Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Uluç için Kocaeli Adliyesi önünde helallik alındı.
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Kocaeli Barosu eski başkanlarından Bora Uluç (63), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 1998-2002 döneminde Kocaeli Barosu Başkanlığı görevi yapan, İzmit’in tanınmış avukatlarından olan Bora Uluç, kanser nedeniyle bir süredir Umuttepe Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi görüyordu. Uluç, tedavi gördüğü hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Uluç’un acı haberi, sevenleri ve yakınlarını gözyaşlarına boğdu.

Adliye önünde helallik alındı

Eski başkan Uluç’için Kocaeli Adliyesi önünde tören düzenlendi. Törene Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, Baro Başkanı Bahar Gültekin Candemir, Eski Baro Başkanları Sertif Gökçe, Mehmet Tamer Solakoğlu ve çok sayıda avukat katıldı. Uluç’un tabutu başında meslektaşı olan oğlu Mustafa Berk Uluç yer alarak taziyeleri kabul ederken eşi Fulya Uluç ise tabutun başında güçlükle ayakta durabildi. Burada alınan helalliğin ardından Uluç’un cenazesi Fevziye Camiine götürüldü.

Toprağa verildi

Burada ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazına İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, CHP İl Başkanvekili Harun Yıldızlı, İzmit Belediyesi Meclis Üyeleri Devrim Bal, Arsal Arısal, Ünal Özmural, Hakan Tanta, eski AB Bakanı Ali Haydar Konca, Kocaeli Barosu Başkanı Bahar Gültekin Candemir, CHP İzmit İlçe eski Başkanları Alpaslan Seymen, Mehmet Ümit Küçükkaya, CHP Milletvekili Haydar Akar ve çok sayıda meslektaşı ile sevenleri katıldı. Cenaze töreninde Uluç’un oğlu Mustafa Berk Uluç, eşi Fulya Zeliha Uluç taziyeleri kabul etti. Uluç’un cenazesi Kent Mezarlığına defnedildi. Nuri AKÇAHARMAN

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