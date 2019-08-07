CHP Kartepe'de yeni yönetim resmen göreve başladı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kartepe İlçe Geçici Kurulu ataması önceki gün gerçekleşen Merkez Yürütme Kurulu Toplantısı’nda alınan karar ile resmen yapıldı. Kararın genel merkez tarafından CHP Kocaeli İl Örgütü ve CHP Kartepe İlçe Örgütü’ne iletilmesinin ardından geçici yönetim İl Örgütü’nü ziyaret etti. CHP İl Başkan Vekili Harun Özgür Yıldızlı ve il yönetim kurulu üyeleri, CHP Kartepe İlçe Geçici Kurulu’na atanan Kadir Hallaç, Hasan Bayrak, Erhan Zobooğlu, Ruhi Eroğlu ve Zekeriya Topal’una yetki belgelerini teslim ederek görevlerinde başarılar diledi.