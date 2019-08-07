Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 08:59 TSİ- Siyaset G: Bugün 09:00 TSİ

CHP Kartepe'de yeni yönetim resmen göreve başladı.

CHP İl Başkan vekili Harun Özgür Yıldızlı ve yönetim kurulu üyeleri, CHP Kartepe İlçe Örgütü İlçe Geçici Kurulu’na atanan yeni yönetime görevlendirme belgesini teslim etti.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kartepe İlçe Geçici Kurulu ataması önceki gün gerçekleşen Merkez Yürütme Kurulu Toplantısı’nda alınan karar ile resmen yapıldı. Kararın genel merkez tarafından CHP Kocaeli İl Örgütü ve CHP Kartepe İlçe Örgütü’ne iletilmesinin ardından geçici yönetim İl Örgütü’nü ziyaret etti. CHP İl Başkan Vekili Harun Özgür Yıldızlı ve il yönetim kurulu üyeleri, CHP Kartepe İlçe Geçici Kurulu’na atanan Kadir Hallaç, Hasan Bayrak, Erhan Zobooğlu, Ruhi Eroğlu ve Zekeriya Topal’una yetki belgelerini teslim ederek görevlerinde başarılar diledi.

Bugün 08:59 TSİ - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
Gebze Belediyesi'nde işler iyi gitmiyor! mask
Gebze Belediyesi'nde işler iyi gitmiyor!
Ali Güney'den İzmit Belediyesi'ne sert eleştiri mask
Ali Güney'den İzmit Belediyesi'ne sert eleştiri
Kandıra'dan gelen kurbanlıklar İzmit pazarına giremedi iddiası! mask
Kandıra'dan gelen kurbanlıklar İzmit pazarına giremedi iddiası!
İzmir-İstanbul arasını 3,5 saate düşüren yolun ücreti açıklandı mask
İzmir-İstanbul arasını 3,5 saate düşüren yolun ücreti açıklandı
Bahçeli’nin “Dönün” çağrısı Kocaeli’de karşılık buldu mask
Bahçeli’nin “Dönün” çağrısı Kocaeli’de karşılık buldu
CHP Kartepe’de kayyum resmen onaylandı mask
CHP Kartepe’de kayyum resmen onaylandı
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Gebze Belediyesi'nde işler iyi gitmiyor! mask
Gebze Belediyesi'nde işler iyi gitmiyor!
Dikkat! 6 ilçede elektrikler kesilecek mask
Dikkat! 6 ilçede elektrikler kesilecek
Kandıra’da yasak dinlemiyorlar mask
Kandıra’da yasak dinlemiyorlar
Denize giren 1 kişi boğuldu mask
Denize giren 1 kişi boğuldu
41 plakalı araç kaza yaptı! Genç hemşire öldü... mask
41 plakalı araç kaza yaptı! Genç hemşire öldü...
Perşembe günü ekmeği artık zamlı yiyeceğiz mask
Perşembe günü ekmeği artık zamlı yiyeceğiz

GALERİ

İzmit meclisinde MHP'li isim ittifaka UYMADI! mask
İzmit meclisinde MHP'li isim ittifaka UYMADI!
6 katlı binada yangın paniği mask
6 katlı binada yangın paniği
Örnek muhtar, kısa sürede önemli işler başardı mask
Örnek muhtar, kısa sürede önemli işler başardı
Kastamonulu gezginin son durağı Cizre oldu mask
Kastamonulu gezginin son durağı Cizre oldu
Otizmli Muhammed’in radyoculuk hayali gerçek oldu mask
Otizmli Muhammed’in radyoculuk hayali gerçek oldu
Dünyanın sonu geliyor! Devasa buz örtüsüyle kaplı Grönland bile eridi mask
Dünyanın sonu geliyor! Devasa buz örtüsüyle kaplı Grönland bile eridi
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL