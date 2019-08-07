Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 09:38 TSİ- Gündem G: Bugün 09:42 TSİ

İzmit'te iki mahallenin sınırları değişti

Mecliste bir türlü karara bağlanamayan karar sonunda çıktı. İzmit Tüysüzler ve Kabaoğlu mahallellerinin sınırları değişti.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

İzmit Belediyesi meclisinde bir türlü karara bağlanamayan karar Ağutos ayı meclisinde çıktı. İzmit Tüysüzler ve Kabaoğlu mahallellerinin sınırları değişti. Söz konusu madde ile ilgili olarak meclise sunulan raporda, “Belediyemiz sınırları dahilinde yer alan Kabaoğlu ve Tüysüzler Mahallerini kapsayan sınır değişikliği ile ilgili olarak ilgi dilekçe ile kuzeyinde Fatih Caddesi, güneyinde İstanbul-Ankara Otoyolu, doğusunda Prof Baki Komsuoğlu Bulvarı, batısında Örnek Sokak, Çam Sokak, Çiftçiler Sokak ve Şehit Metin Kaya Caddesi arasında kalan kısmın Tüysüzler Mahallesine bağlanması” ifadeleri kullanıldı. Söz konusu madde komisyondan geldiği haliyle oy birliğiyle kabul edildi. Böylece Tüysüzler Mahallesi sınırları büyüdü. Kabaoğlu Mahallesi'nin sınırları ise küçüldü.

Bugün 09:38 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
İsteyene 1 TL’den satılacak mask
İsteyene 1 TL’den satılacak
İzmit Belediyesi: İnanmayın yakalanması için yardımcı olun mask
İzmit Belediyesi: İnanmayın yakalanması için yardımcı olun
Bora Uluç son yolculuğuna uğurlandı mask
Bora Uluç son yolculuğuna uğurlandı
Kürekçi klima kullanımı konusunda uyardı mask
Kürekçi klima kullanımı konusunda uyardı
Kocaeli vekillerinden Twitter’da söz düellosu mask
Kocaeli vekillerinden Twitter’da söz düellosu
Ali Güney'den İzmit Belediyesi'ne sert eleştiri mask
Ali Güney'den İzmit Belediyesi'ne sert eleştiri
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Gebze Belediyesi'nde işler iyi gitmiyor! mask
Gebze Belediyesi'nde işler iyi gitmiyor!
Dikkat! 6 ilçede elektrikler kesilecek mask
Dikkat! 6 ilçede elektrikler kesilecek
Kandıra’da yasak dinlemiyorlar mask
Kandıra’da yasak dinlemiyorlar
Denize giren 1 kişi boğuldu mask
Denize giren 1 kişi boğuldu
41 plakalı araç kaza yaptı! Genç hemşire öldü... mask
41 plakalı araç kaza yaptı! Genç hemşire öldü...
Maaşları ödenmeyen 2 personel mecliste gündeme geldi mask
Maaşları ödenmeyen 2 personel mecliste gündeme geldi

GALERİ

Büyükakın'dan TÜPRAŞ açıklaması "Hiçbir yere gidemezler" mask
Büyükakın'dan TÜPRAŞ açıklaması "Hiçbir yere gidemezler"
İzmit meclisinde MHP'li isim ittifaka UYMADI! mask
İzmit meclisinde MHP'li isim ittifaka UYMADI!
6 katlı binada yangın paniği mask
6 katlı binada yangın paniği
Örnek muhtar, kısa sürede önemli işler başardı mask
Örnek muhtar, kısa sürede önemli işler başardı
Kastamonulu gezginin son durağı Cizre oldu mask
Kastamonulu gezginin son durağı Cizre oldu
Otizmli Muhammed’in radyoculuk hayali gerçek oldu mask
Otizmli Muhammed’in radyoculuk hayali gerçek oldu
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL