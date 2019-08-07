İzmit'te iki mahallenin sınırları değişti

İzmit Belediyesi meclisinde bir türlü karara bağlanamayan karar Ağutos ayı meclisinde çıktı. İzmit Tüysüzler ve Kabaoğlu mahallellerinin sınırları değişti. Söz konusu madde ile ilgili olarak meclise sunulan raporda, “Belediyemiz sınırları dahilinde yer alan Kabaoğlu ve Tüysüzler Mahallerini kapsayan sınır değişikliği ile ilgili olarak ilgi dilekçe ile kuzeyinde Fatih Caddesi, güneyinde İstanbul-Ankara Otoyolu, doğusunda Prof Baki Komsuoğlu Bulvarı, batısında Örnek Sokak, Çam Sokak, Çiftçiler Sokak ve Şehit Metin Kaya Caddesi arasında kalan kısmın Tüysüzler Mahallesine bağlanması” ifadeleri kullanıldı. Söz konusu madde komisyondan geldiği haliyle oy birliğiyle kabul edildi. Böylece Tüysüzler Mahallesi sınırları büyüdü. Kabaoğlu Mahallesi'nin sınırları ise küçüldü.