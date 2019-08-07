Halk Ekmek komisyona gönderildi

Büyükşehir Belediyesi Temmuz ayı meclis toplantısında Kocaeli Fırıncılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası arasında Kocaeli sınırları içerisindeki Halk Ekmek satış noktaları için yetki almıştı. Dün gerçekleşen İzmit Belediyesi Meclis toplantısında Halk Ekmek satışı ile ilgili yapılacak protokol çalışmaları değerlendirildi. İzmit Belediye Meclisi’nde alınan karar ile yer tespit komisyonunda görev alacak bir üyenin belirlenmesi teklifi oylandı. Mecliste yapılan oylama ile halk ekmek komisyona havale edildi.