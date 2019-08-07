Trafiğe çıkacaklar dikkat! İşte en uygun gün ve saat...

Son üç bayram tatili dönemine bakıldığında en fazla yola çıkılan günün, bayramdan önceki cuma günü olduğu görülüyor. Cuma günü öğleden önce hareket edenler trafiğe daha az takılıyor. Yandex bu yıl da kullanıcılarına 9 Ağustos Cuma günü öğleden önce yola çıkmayı öneriyor. Cuma öğleden sonra ise trafik yoğunluğun artması bekleniyor. Daha trafiksiz bir yolculuk için bir diğer ideal zamanlama ise 10 Ağustos Cumartesi öğleden sonra saatleri olarak gözüküyor.

Tatilin ilk gününde İstanbul – İzmit arasına dikkat

Yandex’in bayram trafiği analizi, İstanbul’dan çıktıktan sonra trafiğin en çok arttığı rotaları da kapsıyor. İstanbul Avrupa Yakası’ndan TEM’i kullanarak İzmit’e gitmek, tatil günleri haricinde kalan normal zamanlarda ortalama 80-100 dakika aralığında sürüyor. Bayram tatilinde ise bu yolculuk süresinin özellikle cuma akşam ile cumartesi sabah saatleri arasında 270 dakikaya kadar çıkması bekleniyor. Cumartesi sabahtan pazar sabah saatlerine kadar ise ortalama 180 dakika civarında olabiliyor. Bayramın ilk gününde öğleden itibaren bu sürenin normal ortalamalara düşeceği tahmin ediliyor. Kurban Bayramı tatilinin ilk gününde İstanbul – İzmit arasında trafiğin normal bir güne göre yüzde 200 artarak ortalama 90 dakikadan 270 dakikaya kadar çıkması bekleniyor.

İzmit – Gerede arasında yolculuk süresi yüzde 114 artıyor

İzmit – Gerede arası, Anadolu Otoyolu’nu kullanarak birçok farklı istikamete gidecek sürücüler için önemli bir rota olarak dikkat çekiyor. Bu iki bölge arasındaki yolculuk normal bir günde ortalama 100 – 120 dakika sürüyor. Bayramda ise aynı yolculuğun ortalama yüzde 114 artarak, 235 dakikaya çıkması öngörülüyor. Önceki bayramlarda, İzmit – Gerede arasında trafiğin en yoğun olduğu zamanlar cuma 17.00 ile pazar 15.00 saatleri arasında görüldü.











Osmangazi Köprüsü üzerinden Dilovası – Balıkesir rotasında yüzde 100’ü geçen yoğunluk artışı

Dilovası üzerinden Osmangazi Köprüsü’nü kullanarak Balıkesir’e varış rotası normal bir günde ortalama 145 dakika sürerken, bayram öncesinde bu sürenin 300 dakikaya kadar artması bekleniyor. Yüzde 100’ü geçen bu artışın 10 Ağustos Cumartesi günü 15.00’te başlayarak 11 Ağustos Pazar öğlene kadar sürmesi öngörülüyor. Pazar günü 12.00’den sonra ise trafik yoğunluğunun normal bir güne yaklaşması, beklenen gelişmeler arasında yer alıyor.

Balıkesir – Akhisar – İzmir arasında yolculuk süresi 155 dakika olacak

Balıkesir’den, Akhisar – Manisa üzerinden İzmir yolculuğu normal bir günde 130 dakika sürerken bayramda bu sürenin yüzde 20 artışla ortalama 155 dakikaya çıkması bekleniyor. Trafikteki maksimum seviyeye 10 Ağustos Cumartesi günü 6.00 – 18.00 saatleri arasında ulaşılması bekleniyor.









Akdeniz’in en yoğun güzergâhlardan biri: Antalya Merkez – Alanya – Gazipaşa

Türkiye genelindeki trafik değişimleri arasında, İstanbul civarı ve Anadolu Otoyolu’nun trafik yoğunluğu ile birlikte en fazla değişimlerden biri Antalya – Alanya – Gazipaşa güzergâhında yaşanıyor. Bu noktalar arası yolculuk süresi normal bir zamanda 115 dakika iken, bayramda bu ortalamanın 160 dakikaya çıkması bekleniyor. Söz konusu yüzde 40’lık trafik yoğunluğu artışının, 10 Ağustos Cumartesi günü 9.00’dan başlayarak aynı günün akşamına kadar sürmesi öngörülüyor.

Karadeniz sahil yoluna rağbet artıyor, trafik de artıyor

Aile ziyaretleri ile birlikte son yıllarda artan alternatif tatil arayışları, Karadeniz Bölgesi’nin rağbet edilen tatil güzergâhları arasına girmesine yol açtı. Samsun’dan başlayan ve Doğu Karadeniz boyunca devam eden sahil yolu, trafik yoğunluğu ile dikkat çekiyor. Samsun – Rize arasındaki rota normal bir zamanda 300 dakika civarında sürerken, bu sürenin bayram tatilinde yüzde 34’lük bu artışla 400 dakikaya kadar çıkması bekleniyor. Bu bölgede en yoğun zamanların ise 9 Ağustos Cuma sabahında başlayıp akşam 19.00 civarına kadar yaşanacağı ve 10 Ağustos Cumartesi günü ise 9.00’da tekrar başlayarak akşam saatlerine kadar süreceği tahmin ediliyor.

Çanakkale – Ayvalık – İzmir güzergâhında trafik süresi ise 270 dakika

Bir çok tatil beldesini de barındıran Çanakkale’den başlayıp Ayvalık üzerinden İzmir’e giden güzergâh, normal bir güne göre bayram ve tatil günlerinde yoğunluğu en fazla artan güzergâhlar arasında yer alıyor. Bu rotada trafik normal bir günde 215 dakikada ulaşmaya imkân verirken, bayram tatili günlerinde yüzde 25’in üzerindeki artışla 270 dakikaya çıkıyor. Trafiğin, 9 Ağustos Cuma sabah 8.00’de başlayıp akşam 19.00’da sakinleşmesi ve 10 Ağustos Cumartesi 9.00’da tekrar başlayarak aynı gün akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.



Dönüş yolunda kaçta, nerede trafik olur?

Yandex Navigasyon’un analizinde, kullanıcıların tatil dönüşünü planlamaları için de kritik bilgiler ve ipuçları yer alıyor.

İzmit – İstanbul arası yolculuk 160 dakikaya çıkabilir

Geçtiğimiz Ramazan Bayramı’nda trafik yoğunluğu, tatilin bittiği hafta sonundan önceki cuma günü zirveye ulaşmıştı. Önümüzdeki Kurban Bayramı tatilinin bitişi ise farklı olarak hafta ortasına denk geliyor. Bu nedenle Yandex, 14 Ağustos Çarşamba akşamı 20.00’den başlayarak gece yarısına kadar trafiğin yoğun olacağını öngörüyor. İzmit – İstanbul arasında normalde 90 dakika olan yolculuk süresinin yüzde 78 artışla 160 dakikaya kadar çıkacağı tahmin ediliyor.

Gerede – İzmit arasında 200 dakika beklentisi

Anadolu Otoyolu yoğunluğu geçtiğimiz Ramazan Bayramı tatilinin bitişinden bir gün önce en üst seviyeye ulaşmıştı. Bundan yola çıkarak, Kurban Bayramı’nda dönüş trafik yoğunluğunun 13 Ağustos Salı 15.00’te başlayarak tatilin son günü olan 14 Ağustos Çarşamba sabahın ilk saatlerine kadar sürebileceği düşünülüyor. Yolculuk süresi normal zamanda 110 dakika iken dönüş trafiğinde bunun 200 dakikaya kadar çıkabileceği öngörülüyor.

Balıkesir – Dilovası arası 320 dakikaya kadar çıkacak

Ege Bölgesi ve çevresine giden tatilcilerin dönüş yolunda sıkça kullanacağı rotalardan olan Balıkesir – Dilovası kısmının da bayram dönüşünde yoğun olması bekleniyor. Buradaki yoğunluğun 13 Ağustos Salı günü öğle saatlerinde başlayarak, 14 Ağustos Çarşamba akşama kadar devam etmesi öngörülüyor. Normal bir günde 145 dakika süren güzergâhın,tatil dönüş zamanı 320 dakikaya kadar çıkması mümkün görünüyor.

İzmir – Ayvalık – Çanakkale arasında en yoğun trafik 13 Ağustos günü olacak

Ege Bölgesi’nde rağbet gören tatil beldelerini barındıran İzmir – Ayvalık – Çanakkale güzergâhı da dönüş yolunda trafik yoğunluğundan nasibini alacak. Bu güzergâhta tatilin son gününden bir gün önce yani 13 Ağustos Salı günü en yoğun saatlerin yaşanması bekleniyor. Yolculuk süresinin normalde 215 dakika olduğu bölgelerde, dönüş yoğunluğuyla beraber bu sürenin 270 dakikaya kadar çıkması mümkün. Tatilin son günü ise nispeten rahatlama olsa da yolculuk süresinin Çarşamba günü gece saatlerine kadar 240 – 250 dakika civarında olması bekleniyor.