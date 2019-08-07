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Panasonic Life Solutions Türkiye’nin çalışma ilkesi "Tek takım, tek hedef"

Panasonic Life Solutions Türkiye, çalışanlarına yönelik olarak her yıl geleneksel şekilde gerçekleştirdiği piknik organizasyonu kapsamında örnek bir programa imza attı. Life Fest 2019 piknik organizasyonuna, Şirket Başkanı Tatsuya Kumazawa, yönetim ve icra kurulu üyeleri, yöneticiler, çalışanlar ile aileleri katılım sağladı.
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Life Fest piknik organizasyonunda, Panasonic Life Solutions Türkiye’nin çalışanları ve aileleri gurur verici bir birlikteliğe imza attı. Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren İnsan Kaynakları ve Kurumsal Gelişimden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Mutlu Kutlu “Panasonic Life Solutions Türkiye olarak, sektörümüzdeki lider pozisyonumuzu her geçen gün daha da güçlendirmek için çalışıyoruz. ‘Tek Takım, Tek Hedef’ ruhunun hakim olduğu bir kurum kültürü yaratabilmek ve vizyonumuzu gerçekleştirerek başarımızı yarınlara taşıyabilmek için, çalışan odaklılığı kurumsal değerlerimiz arasında ele alıyoruz. Çünkü sürdürülebilir başarının ancak tüm çalışanların katılımı, aynı vizyonu paylaşmaları ve içinde bulundukları ortamdan mutlu olarak pozitif iş sonuçlarına imza atmaları ile mümkün olacağına inanıyoruz. Bu doğrultuda birçok başarıyı siz çalışma arkadaşlarımızla birlikte gerçekleştiriyoruz. Değerli çalışanlarımız, aileleri ve çocukları için planlanmış birçok aktivitenin yer aldığı Life Fest piknik organizasyonumuzda ayrıca, şirketimizde 5, 10, 15, 20, 25 yıl boyunca hizmet vermiş çalışanlarımıza kıdem teşvik ödüllerini takdim edeceğiz.” dedi.

Şirket Başkanı Tatsuya Kumazawa ise çalışanlara yönelik olarak yaptığı konuşmasını:

"Tek Takım, Tek Hedef ilkemizi yansıtan Life Fest piknik organizasyonumuza katılan sizlere ve değerli ailelerinize çok teşekkür ediyorum. Sizlerden, bu büyük ve güçlü ailenin birer üyesi olarak göstermiş olduğunuz özveriyi ve örnek ekip ruhunu daima korumanızı rica ediyorum. Panasonic’in ‘Daha İyi Bir Yaşam, Daha İyi Bir Dünya’ hedefi çerçevesinde, yaşam alanları için müşterilerimize ‘yenilikçi ürün ve çözümler’ sunmaya odaklanalım. Bu konularda hepinizin elinizden gelenin en iyisini yapacağınıza yürekten inanıyorum.” sözleri ile tamamladı.

Birlik ve Beraberliğin En Güzel Örnekleri Sunuldu, 106 Ödül Sahiplerini Buldu

Life Fest piknik organizasyonu, açılış konuşmalarının ardından, kıdem teşvik ödüllerinin sunulması ile devam etti. Bu kapsamda 5, 10, 15, 20 ve 25. yılını dolduran 106 çalışana ve eşlerine, şirketin üst yönetimi tarafından birer plaket ve teşekkür sertifikası takdim edildi. Aileleri ile birlikte sahneye çıkan Panasonic Life Solutions Türkiye çalışanlarının yaşadığı gurur ve mutluluk ise görülmeye değerdi. Ödül töreninin ardından gerçekleştirilen piknik oyunları, takım çalışması adına örnek görüntüler oluştururken, konuklar gün boyu devam eden müzik, ikramlar, halk oyunları gösterisi, hediye çekilişleri, çeşitli animasyon ve aktiviteler eşliğinde doyasıya eğlenerek, unutulmaz bir hafta sonu yaşadı.

Bugün 10:01 TSİ - Ekonomi

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