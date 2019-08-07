Benzin fiyatında bu gece yarısından geçerli olmak üzere 28 kuruş indirim bekleniyor. Brent petrol fiyatlarındaki düşüş, uluslararası piyasalarda benzinin ton fiyatının düşmesi ve dolar/TL'deki gerileme nedeniyle yapılacak indirimin ardından motorine de indirim yolda. Kaynaklar, motorin fiyatlarında da Cuma gününe kadar indirim yapılabileceğini belirtiyor. (Habertürk)
Bugün 10:04 TSİ- Ekonomi Güncelleme: Bugün 11:24 TSİ
Benzine indirim geliyor
Benzin fiyatında bu geceden itibaren litrede 28 kuruş indirim bekleniyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz