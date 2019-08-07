Benzine indirim geliyor

Benzin fiyatında bu gece yarısından geçerli olmak üzere 28 kuruş indirim bekleniyor. Brent petrol fiyatlarındaki düşüş, uluslararası piyasalarda benzinin ton fiyatının düşmesi ve dolar/TL'deki gerileme nedeniyle yapılacak indirimin ardından motorine de indirim yolda. Kaynaklar, motorin fiyatlarında da Cuma gününe kadar indirim yapılabileceğini belirtiyor. (Habertürk)