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Öznur Gökkaya, müdür olarak atandı

Kocaeli Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Öznur Gökkaya, Sürekli Eğitim Merkezi'ne müdür olarak atandı.
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Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü’nün eski danışmanı, geçtiğimiz seçimlerde AKP’den Körfez Belediye Başkan Aday Adayı olan Kocaeli Üniversitesi İktisadi İşletmeler Birimi Müdürü Doç. Dr. Öznur Gökkaya, Sürekli Eğitim Merkezi'ne müdür olarak atandı.

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Yorumlar

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Ati̇la Yilmaz - BAŞARILAR DİLERİM

Yanıtla . 0Beğen 07 Ağustos 10:55

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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