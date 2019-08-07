Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü’nün eski danışmanı, geçtiğimiz seçimlerde AKP’den Körfez Belediye Başkan Aday Adayı olan Kocaeli Üniversitesi İktisadi İşletmeler Birimi Müdürü Doç. Dr. Öznur Gökkaya, Sürekli Eğitim Merkezi'ne müdür olarak atandı.
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Öznur Gökkaya, müdür olarak atandı
Kocaeli Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Öznur Gökkaya, Sürekli Eğitim Merkezi'ne müdür olarak atandı.
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Yorumlar
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Ati̇la Yilmaz - BAŞARILAR DİLERİM
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