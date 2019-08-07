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Mehmet Kulein vefat etti

Emekli Öğretmen Mehmet Kulein yaşamını yitirdi.
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Kandıra Çarşı Mahallesi'nde oturan Emekli Öğretmen Mehmet Kulein (77) geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Evli ve 4 çocuk babası olan Kulein bugün Kandıra merkez Çarşı Camii'nde kılınan öğle namazına müteakip Kandıra Asri Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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