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New York’un kalbi Times Meydanı’nda korku dolu anlar

ABD’nin New York kentindeki Times Meydanı’nda, gece saatlerinde seyir halindeki 3 motosikletin geçişi sırasında egzozlarından çıkan ses paniğe sebep oldu. Motorlardan gelen sesin silahlı saldırı sanılması sonucunda meydanda büyük kargaşa yaşandı.
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Dün gece saatlerinde New York’un Times Meydanı’nda binlerce insan, meydandan geçen 3 motosikletin egzozunun geri tepmesinin ardından çıkan sesle paniğe kapıldı. Motorlardan gelen gürültüyü silah sesi sanan kalabalığın kaçışmaları korkuya neden olurken, insanların panik içinde kaçması son saldırıların ardından ülkede artan güvenlik endişesi ve tedirginliği gözler önüne serdi. New York Polis Merkezi’nden (NYPD) yapılan açıklamada, “Times Square’de motosikletlerden çıkan sesler silah sesleri sanıldı. Çok fazla 911 çağrısı alıyoruz. Lütfen endişelenmeyin, Times Meydanı ve civarı çok güvenli” ifadelerini kullandı. NYPD, Times Meydanı çevresinde herhangi bir silahlı saldırı yaşanmadığını ve çok sayıda polis biriminin motosikletleri araştırdığını açıklamasına ekledi. New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Times Meydanı oldukça güvenli ancak insanların bu gece hissettiği panik ve korku tamamen gerçekti. Hiç kimse sürekli olarak silahlı şiddet korkusuyla yaşamamalıdır” ifadelerini kullandı. Geçtiğimiz hafta sonu ABD’nin Teksas ve Ohio Eyaletleri’nde yapılan 2 silahlı saldırıda toplam 31 kişi hayatını kaybetmiş, 40 kişi de yaralanmıştı. Saldırıların ardından, ülkede aşırı silahlanma ve iç güvenlik tartışmaları alevlenirken toplumsal tedirginlik de baş göstermişti.

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