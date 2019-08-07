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Bu bayram da geçişler ÜCRETLİ

Kurban Bayramı boyunca “Yap-işlet-devret” projeleri hariç olmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü‘nden geçişlerde ücret alınmayacak.
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, Kurban Bayramı tatili nedeniyle 10 Ağustos Cumartesi günü saat 00.00’dan (Cuma gününü Cumartesi gününe bağlayan gece) başlayarak 15 Ağustos Perşembe saat 07.00’ye kadar “yap-işlet-devret” projeleri hariç olmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü‘nden geçişlerde ücret alınmayacak. Diğer yandan Kocaeli sınırları içerisinde bulunan Osmangazi Köprüsü'nden geçişler ücretli olacak.

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