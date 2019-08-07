Yola kasis yapılması için eylem yaptılar

Geçen günlerde Gölcük Halıdere’de bir aracın küçük çocuğa çarparak yaralanmasına neden olması mahalle halkını hareketlendirdi. Vatandaşlar çocuklarıyla birlikte araçların hız yapmasını engellemek amacıyla yola kasis yapılmasını istedi. Vatandaşlar, "En fazla 30 kilometre hızla gidilmesi gereken yerde, hızla gecen araçlardan artık çok yorulduk. Kasis yada bu hızı kesecek bir şeyler istiyoruz." dedi. Gölcük Belediye Yardımcısı Fikret Ormancıoğlu, Halıdere'ye gelerek vatandaşlarla görüşerek kasisin yapılacağı sözünü verdi.