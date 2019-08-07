Geçen günlerde Gölcük Halıdere’de bir aracın küçük çocuğa çarparak yaralanmasına neden olması mahalle halkını hareketlendirdi. Vatandaşlar çocuklarıyla birlikte araçların hız yapmasını engellemek amacıyla yola kasis yapılmasını istedi. Vatandaşlar, "En fazla 30 kilometre hızla gidilmesi gereken yerde, hızla gecen araçlardan artık çok yorulduk. Kasis yada bu hızı kesecek bir şeyler istiyoruz." dedi. Gölcük Belediye Yardımcısı Fikret Ormancıoğlu, Halıdere'ye gelerek vatandaşlarla görüşerek kasisin yapılacağı sözünü verdi.
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Yola kasis yapılması için eylem yaptılar
Gölcük'te mahalle sakinleri bir aracın küçük çocuğa çarparak yaralanmasına neden olması üzerine yola kasis yapılması için eylem yaptı.
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Yorumlar
(2 )
Ersoy Kandemir - Ay ay ay ne güzel çocuklar bunlar!
Jale - Çocuklarıda anarşik yaptınız :-)
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