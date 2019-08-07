4 hat dışında tüm otobüsler bayramda ücretsiz

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı süresince vatandaşların dost ve akrabalarıyla bir araya gelebilmelerini sağlamak amacıyla ücretsiz ulaşım hizmeti verecek. Bu kapsamda vatandaşlar 11 Ağustos Cumartesi Bayramın birinci gününden Kurban Bayramı’nın sona erdiği 14 Ağustos Çarşamba gününe kadar ücretsiz ulaşımdan yararlanacak.



ULAŞIM ÜCRETSİZ

Ücretsiz ulaşım Kurban Bayramı süresince belediyeye ait toplu taşıma, tramvay ve deniz ulaşımında yapılacak seferlerde ücretsiz olacak.

BU HATLAR ÜCRETLİ

Ulaşım Park’a ait Hat 200 İzmit-Kartal, Hat 250 Otogar-Sabiha Gökçen, Hat 250G Gebze Otogar - Sabiha Gökçen Havaalanı, 250C Cengiz Topel, 800CK Cebeci - Kefken hatları ise ücretli bir şekilde hizmet vermeye devam edecek.