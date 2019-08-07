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Kurtdere’de de başpehlivan Ali Gürbüz oldu

Cihan Pehlivanı Kurtdereli Mehmet Pehlivan anısına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Karesi Belediyesi tarafından bu yıl 60.sı düzenlenen Kurtdereli Yağlı Güreşleri’nde başpehlivan Ali Gürbüz oldu.
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Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ve Asrın Güreşçisi Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ’da Kurtdere’de final karşılaşmasını izledi. Karesi'nin ilçesine bağlı Kurtdere kırsal mahallesinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Karesi Belediyesi tarafından düzenlenen 60. Geleneksel Kurtdereli Güreşleri’nde 72 başpehlivan arasından kıyasıya yaşanan mücadeleler sonucunda, finalde geçen senenin şampiyonu İsmail Balaban, Ali Gürbüz'e yenildi. Binlerce güreş severin ilgiyle takip ettiği Kurtdereli Güreşleri Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan ev sahipliğinde gerçekleşti.

ABDULLAH ALTINTAŞ AĞA OLDU…

Yılın ağalığını, açık arttırmada 261 bin lira vermeyi taahhüt eden ve bu yılda ağalık yapan Abdullah Altıntaş kazandı. Etkinliğin ilk gününde minik, teşvik, tozkoparan, ayak, deste, küçük orta ve büyük orta boylarda mücadeleler gerçekleştiriliyor. Kule hakemlerinin çağrısıyla sahaya gelen güreşçiler, önce peşrev çekti, ardından pehlivanlar, rakibinin sırtını yere getirmek için kıyasıya mücadele etti. Güreşlerin ikinci gününde de mücadeleler kıyasıya sürerken, son günde ise başpehlivanlık güreşleri yapıldı. Güreşlerde Tanju Gemici'yi yenen İsmail Balaban ve Ertuğrul Dağdeviren'i mağlup eden Ali Gürbüz finalde karşılaştı. Final mücadelesinde puanlama bölümünde rakibini yere seren Gürbüz başpehlivan oldu. Başpehlivanlığı kazanması ardından açıklamalarda bulunan Gürbüz, "Kurtdere Güreşleri ülkemizin büyük organizasyonlarından. Senede 4 güreş yapılıyor bunlardan 3'ünde birinci oldum. En son elmalı kaldı. Bunda da birinci olup sezonu tamamlamak istiyorum" dedi.

ÖDÜLLERİ BİLAL ERDOĞAN VE HAMZA YERLİKAYA VERDİ

Başpehlivanlık güreşleri sonrası protokol üyeleri tarafından dereceye giren güreşçilere ödülleri verildi. Başpehlivan Gürbüz'ün kupasını Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan verdi. Organizasyon sonrası Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, güreşlere katılan pehlivanlara, hakemlere, davetlilere ve güreş organizasyonunda yeralan belediye personeline teşekkür etti. Orkan, organizasyonda yer alan belediye personeli ile hatıra fotoğrafı çektirdi. 72'si başpehlivan olmak üzere bin 100 pehlivanın kol bağladığı güreşlere Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ve Asrın Güreşçisi, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Pakize Mutlu Aydemir, Adil Çelik, Belgin Uygur, Mustafa Canbey, Yavuz Subaşı, CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, Ahmet Akın, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı ve Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği Başkanı Yücel Yılmaz, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Karesi Kaymakamı Abdulkadir Demir, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz, Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul, Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula, BESOB Başkanı Fehmi Erdem, AK Parti İl Başkanı Ahmet Sağlam, CHP İl Başkanı Serkan Sarı, Balıkesirspor Başkanı Kadir Dağlı, il müdürleri, yağlı güreş ağaları, efsane güreşçiler ve çok sayıda protokol katıldı.

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