“Riva Hüseyin”, Balıkesir’den selam gönderdi

İlimizin kıdemli kademeli teknik adamlarından, Kocaeli ve Türk futboluna sayısız futbolcu sunan Hüseyin Düzenli, 11 yıldır yaşadığı Balıkesir’in Altınoluk ilçesinde futbolcu üretmeye devam ediyor. İçindeki ateşi hiç sönmeyen ve ilk günkü gibi heyecanlı bir şekilde teknik adamlık yapan Düzenli, Kocaeli’ndeki sevenlerine selam gönderdi. Gençliğinde çok iyi bir atlet olan ve Kocaeli’nde çeşitli atletizm birincilikleri elde eden Düzenli, başarılı teknik adam Melih Düzenli’nin de babası.

ÇOK İYİ BİR ATLETTİ

Hüseyin Düzenli 1965 yılında futbola Kocaeli Güneşspor’da başladı ve Denizgücü ile Karagücü takımlarının bulunduğu ligde mücadele etti. 1966’da Adapazarı Şekerspor’a transfer oldu ve bu takımla şampiyonluk yaşadı. 1967 Kasım ayında Yozgat jandarma alayında vatani görevine başladı.27 Aralık’ta Yozgat Jandarma Alayı Atatürk Koşusu’nda dönemin Türkiye derecesi sahibi sporcularını geçip birinci oldu. Düzenli, vatani görevini bitirince 1969’daPetrolspor’a transfer oldu ve 1970-71 sezonunda Petrolspor ile Kocaeli şampiyonluğu yaşadı, 1 gol ile gol krallığını kaçırdı.

ARAMIZDAN AYRILANLAR İÇİN ÇOK ÜZÜLÜYOR

Efsane teknik adam, Merhum Nasut Kayalı attığı röveşata golünün ardından Düzenli’ye Riva lakabını verdi. Düzenli, iş karşılığı Beykoz ve Paşabahçe’den gelen teklifleri kabul etmedi ve İzmit’te futbol oynamaya devam etti. Teknik adamlık kariyerinde ilimizde çok sayıda kulüpte görev aldı. 11 yıldır Balıkesir Altınoluk’ta yaşayan ve 70 yaşını deviren İzmitli teknik adam, Türk sporuna yeni gençler yetiştirmeye devam ediyor. Düzenli, Nasut Kayalı, Hayri Kara, Kayhan Alyörük ve Bora Uluç gibi değerlerin vefatlarından ötürü çok üzgün olduğunu belirtti ve vefat eden unutulmaz isimlere Allah’tan rahmet, sevenlerine de başsağlığı diledi. Erdem ÖVÜÇ