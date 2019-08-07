Çınarlı taş gibi takım oluyor

Derince sınırları içerisinde yer alan ve her yıl Süper Amatör Lig’e renk katan Çınarlıspor yeni sezon öncesi ciddi bir kadro kuruyor. İç transferde Emre Eşşiz, Gökhan Karabuğa, Ozan Albayrak, Onur Çağıl ve Emirhan Karaduman ile yeniden anlaşan Yeşil Beyazlılar, dış transferde forvet Seyfettin Tufanlı, orta saha oyuncusu Batuhan Yılmaz ve Fethiyespor’dan kanat oyuncusu Nuhan Korkmaz’ı renklerine bağladı.

KAPTAN OZAN: HEYECAN YARATACAĞIZ

Şakir Vatan’ın çalıştırdığı Çınarlı ekibinde öncelikli hedef Play-Off oynamak. Son yılların en çekişmeli Süper Amatör Ligi öncesi Derince Stadı’nda yaptığı antrenmanlarla devam eden Çınarlıspor’da kaptan Ozan Albayrak: Takımımızın iskeleti korundu. İyi bir takım kuruluyor. 3 arkadaşımız aramıza katıldı, 3-4 futbolcu ile daha görüşülüyor. İnanıyorum ki genç, koşan ve heyecan yaratan bir takımla mücadele edeceğiz. Umarım hedeflerimize ulaşırız” ifadelerine yer verdi. Erdem ÖVÜÇ