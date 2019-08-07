Gölcükspor’un 1999 doğumlu genç yeteneği Furkan Özyapı, İhsaniye Stadı’nda Pendikspor ile oynanan hazırlık maçının ilk yarısında sol ayak bileğinden sakatlandı. İlk tedavisi saha içinde yapılan, İkinci yarıya çıkmayan ve ağrıları olduğu görülen futbolcunun önemli bir sorununun olmaması ise sevindirdi. 1999 doğumlu Furkan futbola 13 yaşında Gölcükspor’da başladı ve tüm alt yaş gruplarında forma giydi. 18 yaşında profesyonel olan Furkan’ın 2022’ye kadar Kırmızı Siyahlı ekip ile sözleşmesi bulunuyor.
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Aman Furkan! Fazlasıyla lazımsın
Gölcükspor’un 1999 doğumlu genç yeteneği Furkan Özyapı, İhsaniye Stadı’nda Pendikspor ile oynanan hazırlık maçının ilk yarısında sol ayak bileğinden sakatlandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz