Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 17:00 TSİ- Spor G: Bugün 11:56 TSİ

Aman Furkan! Fazlasıyla lazımsın

Gölcükspor’un 1999 doğumlu genç yeteneği Furkan Özyapı, İhsaniye Stadı’nda Pendikspor ile oynanan hazırlık maçının ilk yarısında sol ayak bileğinden sakatlandı.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Gölcükspor’un 1999 doğumlu genç yeteneği Furkan Özyapı, İhsaniye Stadı’nda Pendikspor ile oynanan hazırlık maçının ilk yarısında sol ayak bileğinden sakatlandı. İlk tedavisi saha içinde yapılan, İkinci yarıya çıkmayan ve ağrıları olduğu görülen futbolcunun önemli bir sorununun olmaması ise sevindirdi. 1999 doğumlu Furkan futbola 13 yaşında Gölcükspor’da başladı ve tüm alt yaş gruplarında forma giydi. 18 yaşında profesyonel olan Furkan’ın 2022’ye kadar Kırmızı Siyahlı ekip ile sözleşmesi bulunuyor.

Bugün 17:00 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
Kocaelispor'da kaptan Burak Süleyman olabilir mask
Kocaelispor'da kaptan Burak Süleyman olabilir
Hakan Sakarya siftah yaptı… mask
Hakan Sakarya siftah yaptı…
Kurtdere’de de başpehlivan Ali Gürbüz oldu mask
Kurtdere’de de başpehlivan Ali Gürbüz oldu
Kullarspor güç depoluyor mask
Kullarspor güç depoluyor
İşte Güneşspor terbiyesi mask
İşte Güneşspor terbiyesi
Aman Furkan !.. mask
Aman Furkan !..
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Gebze Belediyesi'nde işler iyi gitmiyor! mask
Gebze Belediyesi'nde işler iyi gitmiyor!
Dikkat! 6 ilçede elektrikler kesilecek mask
Dikkat! 6 ilçede elektrikler kesilecek
Maaşları ödenmeyen 2 personel mecliste gündeme geldi mask
Maaşları ödenmeyen 2 personel mecliste gündeme geldi
Kandıra’da yasak dinlemiyorlar mask
Kandıra’da yasak dinlemiyorlar
41 plakalı araç kaza yaptı! Genç hemşire öldü... mask
41 plakalı araç kaza yaptı! Genç hemşire öldü...
Denize giren 1 kişi boğuldu mask
Denize giren 1 kişi boğuldu

GALERİ

Sukay Park'ta PATLAMA! 1 yaralı, 2 gözaltı mask
Sukay Park'ta PATLAMA! 1 yaralı, 2 gözaltı
Metin Dalgıç'ın şehit olmadan evvel sosyal medyada okumuş olduğu şiir, hüzünlendirdi mask
Metin Dalgıç'ın şehit olmadan evvel sosyal medyada okumuş olduğu şiir, hüzünlendirdi
Büyükakın'dan TÜPRAŞ açıklaması "Hiçbir yere gidemezler" mask
Büyükakın'dan TÜPRAŞ açıklaması "Hiçbir yere gidemezler"
İzmit meclisinde MHP'li isim ittifaka UYMADI! mask
İzmit meclisinde MHP'li isim ittifaka UYMADI!
6 katlı binada yangın paniği mask
6 katlı binada yangın paniği
Örnek muhtar, kısa sürede önemli işler başardı mask
Örnek muhtar, kısa sürede önemli işler başardı
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL