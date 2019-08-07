İlimizin başarılı orta saha oyuncularından Yusuf Çolakoğlu, Gebzespor’dan ayrıldı. Son derece yetenekli bir futbolcu olan Yusuf’u 3. Lig ve özellikle de Bölgesel Amatör Lig takımları yakın takibine aldı. Henüz bir kulüple anlaşmayan 1997 doğumlu futbolcunun hedefi olan bir kulüpte oynamak istediği öğrenildi. Futbola 10 yaşında Trabzon Sürmenespor’da başlayan Yusuf, 1461 Trabzon, Gebze Beşköy, Darıca Türkeli, Altınova Belediye ve Hereke Yıldızspor formalarını giydi. 22 yaşında yüksek tempo ve koordinasyona sahip olan Yusuf, 30 üçüncü lig maçına, 62 de BAL maçına çıktı.
Bugün 17:00 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 11:57 TSİ
Yusuf Çolakoğlu, Gebzespor’a veda etti
İlimizin başarılı orta saha oyuncularından Yusuf Çolakoğlu, Gebzespor’dan ayrıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz